Previa del Eibar-Elche: Recuperar el norte en Copa

Si el Elche se desvió algo de su rumbo el sábado con su mala actuación, con derrota en Son Moix, el fútbol le da una rápida opción de redimirse. También a domicilio, lejos del Martínez Valero, el talón de Aquiles de los franjiverdes este curso. En Eibar, contra un rival de Segunda División, los ilicitanos tienen la opción de recuperar el norte: jugar bien, ganar y convencer. Por ese orden.

Regresa una Copa que ya va por su tercera ronda y en la que el Elche ha pasado dos fases con diferentes sensaciones. Sin problemas en su estreno, muy cerca de casa, contra Los Garres; y en una jornada espinosa, prórroga incluida y con gol camino de los penaltis, en Quintanar del Rey. La dificultad sube ahora un par de peldaños: de Segunda RFEF a Segunda.

Todo ello en plena racha de derrotas como visitante. A domicilio, esta temporada el Elche solo ha encontrado la felicidad plena en la Copa del Rey, con las dos mencionadas victorias. En liga se le ha enquistado la cosa, tras tres prometedores empates, con cinco batacazos consecutivos, la mayoría de ellos con un equipo muy alejado de la versión que es capaz de ofrecer en la ciudad de las palmeras.

Eder Sarabia, durante la rueda de prensa. / ECF

Ha habido charla para tratar la situación. Los jugadores hablaron y buscaron soluciones a un problema que en caso de prolongarse podría complicar un curso que tiene pinta de poder transitar por aguas tranquilas. Quedan dos partidos oficiales para irse de vacaciones navideñas (en liga, el Rayo, en casa, este domingo) y nadie quiere sustos de última hora que impidan tomar turrón y polvorones con calma, especialmente tras un 2025 de felicidad casi plena.

Rotaciones de Sarabia

El Elche acude a un estadio en el que ganó la temporada pasada (0-2, goles de «Canario» Álvarez y Mourad) y se reencuentra con un rival al que ha eliminado tres veces ya en esta competición (1982-1983, 1989-1990 y 2007-2008) a lo largo de la historia con la mentalidad de no dejarla, ni muchísimo menos, en un segundo plano. A Sarabia le mola la Copa y ha insistido en ello desde hace más de un año.

Eso no quiere decir que el vasco no vaya a rotar. Dituro seguirá siendo su portero de Copa y, a partir de ahí, llegarán oportunidades para los menos habituales. Al mando habrá canteranos: Mendoza, en pleno bajón tras su espectacular inicio de campaña; Ali Houary, que dejó un golazo en Quintanar del Rey y Adam Boayar, que no brilló en la ronda anterior y quiere alzar la mano para que se le tenga en cuenta en el primer equipo.

Ali Houary celebra su gol junto a Mendoza. / Jesús Hernández / ECF

Diang y André Silva son las dos ausencias franjiverdes, ambos por cuestiones físicas. El congoleño sigue convaleciente de su última lesión muscular, mientras que el delantero portugués, que disputó unos minutos en Mallorca, se resintió de sus molestias en el entrenamiento del domingo, por lo que no se le va a forzar entre semana para tratar de que pueda estar disponible contra el Rayo.

Centrado en liga

El Eibar, por su parte, que tiene duelo de liga este mismo viernes y está en zona de descenso a Primera RFEF, tiene pinta de que puede priorizar, por la mencionada situación clasificatoria, el torneo de la regularidad al del KO. Pese a ello, Sarabia no se fía, especialmente por el nivel defensivo que los armeros vienen mostrando con Beñat San José al frente del equipo.

En el apartado de lesionados, el técnico del conjunto eibarrés parece que no podrá tener disponibles ni a Jair Amador y ni a Alkain, mientras que mantiene la duda de Javi Martínez, que se cayó de la convocatoria del último partido de liga. Los menos habituales, como el guardameta Luis López, el lateral Álvaro Rodríguez, el central Arambarri, el centrocampista Olaetxea o el extremo Toni Villa, tendrán su oportunidad.