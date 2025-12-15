Sarabia confirma al portero de Copa y pide revancha tras el Mallorca-Elche: "Es una oportunidad para mejorar"

Ya no es ningún secreto que a Eder Sarabia le mola la Copa. Esta vez no necesitó ahondar en ello en su comparecencia ante los medios en la previa del duelo de tercera ronda de esta competición que medirá a su equipo, a domicilio, con el Eibar (martes, 19 horas). Otro partido fuera de casa, el último oficial de 2025 lejos del Martínez Valero.

El cuerpo pide revancha a los franjiverdes tras su pésimo día, con derrota, en Mallorca del sábado. Y Sarabia no esconde que hay algo de eso, sin dejar de señalar el contexto general de una temporada que hubiese firmado cualquiera, según sus propias palabras.

El técnico confirmó a Dituro como el portero titular de Copa y las bajas de Diang y André Silva. El congoleño todavía no se ha recuperado de su última lesión, mientras que el portugués, que tuvo unos minutos en Son Moix, se resintió de sus dolencias en el entrenamiento del domingo.

Sin tiempo para lamentar la derrota

"En semanas tan cortas nos estamos recuperando física y mentalmente. Intentando aprender de cosas del otro día y poniendo el foco ya en el Eibar. Le damos importancia y prioridad a esta competición. Hemos tenido una charla buena con los jugadores y hemos hablado de esas cosas que estamos viviendo más en los partidos de fuera que en los de casa".

Más importancia el partido de Copa

"Igual importancia. Es otra oportunidad más para mejorar esas cosas que el otro día no hicimos tan bien. Es verdad que los resultados a domicilio no están siendo buenos y el partido del otro día, con nuestra exigencia, no fue bueno; pero el cómputo global del equipo en el año no nos lo quita nadie. A poco que se mire con perspectiva vemos muchas más cosas positivas que negativas".

El rival

"Estaban arriba y ahora en descenso. Juegan el viernes, pero entiendo que cualquier equipo en cualquier competición lo quiere hacer lo mejor posible. Seguro que van a sacar un equipo muy competitivo. Están priorizando el aspecto defensivo y eso espero, con solidez y que le hagan pocas ocasiones. Desde que está Beñat también están haciendo cosas interesantes en ataque y esperamos su mejor versión".

Bigas, capitán del Elche, se dispone a sacar de banda, con Sarabia detrás / EFE

Molesto por críticas al no ganar fuera

"Es el mundo del fútbol. Y creo que la grandeza con la que juega este equipo nos hace ser más exigentes, incluso a nosotros dentro del vestuario. Cuando no hacemos el partido brillante parece que nos sentimos incómodos y eso nos pasa fuera de casa. Nuestra idea nos lleva a cuando no salen las cosas bien, nos preocupamos más. Creo que estamos haciendo una temporada extraordinaria, que hubiésemos firmado todos, por puntuación y por lo que el equipo transmite".