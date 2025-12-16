Crónica del Eibar-Elche: Los porteros deciden el pase a octavos de Copa

Día funcionarial para el «plan B» del Elche, el de Copa, en Eibar. Llegar, fichar, cumplir con tu trabajo de manera correcta y aseada, sin estridencias, y sumar otra ronda en la competición del KO, plantándose en octavos de final, donde previsiblemente espera un rival de Primera.

Todo ello sin alharacas. Tratando de ser fiel al modelo de juego del proyecto, pero con muchas lagunas sin piezas fundamentales. Fede Redondo no es Febas. Diaby no es Affengruber. Y eso, se nota. Al final, la cita la decidieron los porteros. Y ahí Dituro se redimió de su error del día de Quintanar del Rey y su homólogo en el Eibar, Luis López, vivió esa amarga sensación del guardameta que falla... y no tiene nadie detrás para protegerle. Solo su red, que al ser golpeada por el balón, le recuerda aquello que hizo y no debió hacer.

El partido en Ipurua lo decidió el solitario gol de un canterano, Adam Boayar, al que se le atisban detalles de jugador con hechuras. El chico tiene gol. El tiempo dirá si para hacer carrera en Primera o en categorías inferiores, pero el caso es que casi siempre que ha lucido la franja en el pecho con los mayores ha sido protagonista.

Gol de Adam

En tierras vascas volvió a ser titular y aprovechó la que tuvo. El resto fue correr y desgastarse por el bien común. Cerca de la media hora, un pase de Luis López fue en su dirección en lugar de hacia Arambarri. Desde el área pequeña. El «32» franjiverde recibió en la grande y pese a que fue estorbado a la desesperada por el defensor y a que tenía opción de pase, decidió finalizar. Al meta armero no le dio tiempo a salvar su fallo.

El tanto dio confianza a un Elche plagado de suplentes y canteranos que había empezado timorato, con Pedrosa como hombre más activo. El mayor sobresalto del Eibar llegó en un córner sacado en corto y un centro que despejó el propio Pedrosa cuando merodeaba zona peligrosa de remate. El 0-1 revitalizó al Elche, que hasta el descanso tuvo varias opciones para abrir hueco en el marcador: Álvaro no llegó a un centro mal medido de Josan y Mendoza lanzó fuera una acción que había nacido en una genialidad de John.

Al Eibar se le notó más pendiente de la liga que de la Copa, pero con el único gol de diferencia nunca renunció a tratar de embotellar a un Elche al que sin sus titulares en la sala de máquinas le costaba ser dominador. Eder Sarabia fue dando entrada, con cuentagotas, a Neto, Aguado y Affengruber para controlar y a Héctor Fort para desequilibrar. Este generó dos ocasiones nada más saltar al césped y, de repente... penalti en contra.

El penalti de Dituro

Corpas, en zona izquierda defensiva franjiverde, encaró a Pedrosa dentro del área y el lateral catalán entró al envite. No tocó balón y el contacto, suficiente, fue más que llamativo para que el colegiado, sin VAR que le ayudase, señalara el punto de penalti. La repetición pudo dejar alguna duda, pero en vivo la sensación de falta fue elevada.

John Chetauya protege el balón ante Adu Ares / Juan Herrero / EFE

Llegó entonces la hora de Dituro, relegado a la suplencia en favor de Iñaki Peña en liga y con el recuerdo todavía de aquel día con poca luz en Quintanar del Rey en el que un mal pase suyo provocó una prórroga. Ahora le tocaba evitarla. Enfrente, en el lanzamiento, se puso Corpas, que quiso completar el combo: penalti forzado + gol.

No lo hizo. El extremo del Eibar escogió su lado derecho para lanzar, a la altura suficiente para que Dituro, con sus 191 centímetros de altura (añadan la longitud de sus brazos para la envergadura, que no es poca) repeliera el disparo. Los franjiverdes no sufrieron mucho más en el cuarto de hora final, pese a que los locales trataron de apretar. Madariaga, que no encontró la escuadra por poco, fue el único que inquietó el pase de ronda copero de un Elche que ya está en octavos. Sin mucho brillo, pero con oficio. De momento, el «plan B» sigue cumpliendo.