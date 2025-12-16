El Elche dispara el valor de mercado de su plantilla por encima de los 100 millones de euros

A mediados de este mes de diciembre se ha producido la última actualización, habitualmente trimestral, de los valores de mercado de cada futbolista en el portal especializado Transfermarkt, en la que el Elche es el principal protagonista a nivel español, con la mayor subida, de largo, entre los 20 equipos de Primera División.

Los futbolistas del conjunto franjiverde, debido a su notable inicio de temporada, han experimentado un aumento de 21,2 millones de euros en la valoración generada por el mencionado portal. De este modo, la plantilla del Elche supera los cien millones de euros de valor, pasando de los 79,9 millones de agosto a los 101,1 de diciembre, ubicándose en la 13ª posición entre los clubes de Primera División.

Líder en España

Muy lejos del Elche quedan las revalorizaciones de Barcelona (+8,9 millones), Espanyol (+8,2) y Rayo Vallecano (+5,9); mientras que los dos clubes sevillanos y el Getafe son las otras entidades con saldo positivo en este dato. El resto de equipos de Primera han visto sus plantillas devaluadas en estos tres últimos meses del año, siendo el Athletic (-66,7), el Atlético (-34,8) y el Real Madrid (-24) los peor parados.

Valor de mercado plantillas Primera División en diciembre de 2025 / Transfermarkt

Por lo que respecta a los futbolistas del Elche, Rodrigo Mendoza, con un valor de 15 millones de euros, pasa a ser el líder para Transfermarkt entre los franjiverdes. En este sentido, el murciano se ve favorecido tanto por sus dos primeros meses de temporada, sus llamadas con la selección y la cantidad de clubes europeos que se están mostrando interesados en ficharlo. En agosto su valor era de 9 millones, mientras que en junio, tras el ascenso, era solo de 1 millón de euros.

Por detrás de Mendoza quedan Héctor Fort, cedido por el Barcelona, con un valor de 12 millones de euros; el central austriaco Affengruber (9 millones), otro cedido azulgrana como Iñaki Peña (8 millones), Álvaro Núñez (6 millones), y Germán Valera y Martim Neto (5 millones).

Rodrigo Mendoza, durante un entrenamiento reciente con el Elche / Áxel Álvarez

En los 4 millones de euros se quedan Febas, Rafa Mir, Víctor Chust, Pedrosa, Álvaro Rodríguez y Fede Redondo. El mediocentro argentino es el uno de los futbolistas de la primera plantilla franjiverde que ha perdido valor en estos tres meses, junto al veterano Josan, ya que en agosto estaba en 5 millones, mientras que en diciembre de 2023 llegó a alcanzar los 9.

El valor de mercado del resto de futbolistas del Elche es el siguiente: Diang (3,5 millones de euros), André Silva y Marc Aguado (3), Iturbe (2), Léo Petrot (1,5), John (1), Yago y Diaby (800.000), Adam (500.000), Pedro Bigas (400.000), Ali (300.000), Dituro (200.000) y Josan (100.000).