Elche CF
Sarabia, tras el pase en Copa del Elche: “Hemos sabido sufrir en los últimos minutos”
El técnico franjiverde termina satisfecho el duelo contra el Eibar que dio a los suyos el pase a octavos de final
El técnico del Elche, Eder Sarabia, valoró positivamente el triunfo en Copa del Rey de su equipo en Eibar, que le sirve para clasificarse para los octavos de final de la competición. “Sabíamos que iba a ser duro, que Ipurua siempre es un sitio difícil y que ellos iban a poner todo. Creo que hemos estado a la altura, hemos competido bien y en la primera parte hemos tenido un tramo para haber podido meter el segundo y haber dejado un poco más sentenciado el partido”, valoró el técnico franjiverde.
“No ha sido así y sabíamos que la segunda parte nos iban a achuchar más”, prosiguió Sarabia, que felicitó a Dituro por salvar el pase en la acción del penalti detenido a Corpas. “Seguimos adelante, tenemos mucha ilusión, implicación y rendimiento de jugadores que vienen jugando menos y que han dado un gran rendimiento”, reflexionó.
“En los últimos minutos hemos estado un poquito más replegados y hemos sabido sufrir”, reconoció el entrenador del conjunto ilicitano. “La Copa ya sabemos lo que es. Lo principal era competir bien, hacer un buen partido y pasar”, añadió.
Sarabia sigue apuntando un techo alto para su equipo en Copa del Rey. “Si el año pasado confiábamos, este año en Primera confiamos muchísimo más. Creemos que somos capaces de ganar a cualquiera, vamos a seguir soñando”, apuntó el preparador vasco.
