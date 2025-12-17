Sarabia arenga a la afición del Elche para el último partido del año

Miércoles de descanso en el Elche sobre el césped... no así en las redes. El conjunto franjiverde coge las últimas energías de 2025 antes de despedir un año histórico, con ascenso y buen papel, hasta el momento, en Primera División, el domingo contra el Rayo Vallecano (18:30 horas).

Lo hará en el Martínez Valero, donde hasta el momento todo (o prácticamente todo) es felicidad en la 2025-2026. Los ilicitanos no conocen la derrota en su feudo este curso y quieren escribir el epílogo perfecto en su duelo ante los madrileños, el último partido oficial de 2025.

Eder Sarabia, entrenador del Elche / LOF

Eder Sarabia ya avisó, en la previa del partido de Copa del Rey, que quiere que el encuentro contra el Rayo sea especial, una fiesta. Quedan atrás las épocas en las que proponer cualquier tipo de acción festiva en el Elche se miraba con recelo por si caía cualquier gafe. El vasco promovió celebraciones al regreso de viajes con resultados positivos la temporada pasada. Si había que coger una bengala, se cogía. Por su carácter, no veía nada negativo en celebrar lo ya conseguido y en hacer piña para alcanzar lo que quedaba por lograr.

Año especial

2025 ha sido un año muy especial para Sarabia. El ascenso a Primera División, su debut como primer entrenador en la élite, los elogios recibidos por el estilo de su equipo, tanto en la categoría de plata como en la élite... y el añadido personal de haber sido padre por segunda vez. Una felicidad que quiere completar el domingo, ganando al Rayo en un Martínez Valero que emule los mejores ambientes de los últimos doce meses.

"El domingo, contra el Rayo, tiene que ser un partido inolvidable en el Martínez Valero para ponerle la guinda y celebrar juntos este histórico 2025. ¡Mucho Elche!", tuiteó el entrenador del Elche. Por horario, fechas y nivel del equipo, se espera que el coliseo ilicitano registre una buena entrada, como ha venido ocurriendo en una temporada en la que se vendieron todos los abonos posibles durante la campaña. Una despedida a lo grande para un año grande del centenario club.