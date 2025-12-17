¿La última fiesta de 2025 para el Elche?

La última sonrisa del año. Eso busca el Elche esta semana, con el foco puesto ya, una vez conseguida la clasificación para octavos de final de Copa del Rey, en el Rayo Vallecano. Domingo. 18:30 horas. Estadio Martínez Valero. ¿Será la última fiesta de este año histórico para el franjiverdismo?

Eso quiere el conjunto ilicitano. Aunque no será sencillo, al menos si se tienen en cuenta los antecedentes históricos. El Elche no gana en su despedida del año en Primera División desde hace casi medio siglo, concretamente 49 años. En 1976, los ilicitanos derrotaron al Athletic del «Chopo» Iribar por 2-1, con goles de Gómez Voglino y Finarolli, para hacer inútil el de Carlos, ya en el tramo final.

Desde entonces, el Elche no ha sido capaz de encontrar la suerte total del triunfo en sus últimos partidos del año, ya fuera para irse de vacaciones de Navidad o al regresar de ellas. Curiosamente, las tres más recientes han sido citas más que complejas: en 2022 cayó contra el Atlético (2-0), en su retorno a la liga tras el parón por el Mundial de Catar, en 2021 dio la cara en el Camp Nou, pero perdió con el Barça (3-2) y en 2020 consiguió firmar tablas en casa con el Real Madrid (1-1).

En el lapso anterior de la entidad en la élite, también en este siglo, el Málaga se encargó en dos ocasiones (2013 y 2014) de amargar la entrada a las fiestas a la parroquia ilicitana, ganando en ambas despedidas del año en el Martínez Valero (0-1 y 1-2), la última de ellas con cabreo generalizado en la afición por la mala situación deportiva, que luego se enderezó, y sobre todo por el hartazgo a nivel institucional, problemas que derivaron en descenso administrativo.

Entre aquel triunfo contra el Athletic de 1976 y el final de siglo, el Elche tampoco consiguió despedir los años en Primera con sonrisas. En 1977 le goleó el Betis (4-0), mientras que tanto en 1984 como en 1988 firmó empates sin goles con Valencia y Sporting de Gijón. Esas tres campañas, además, terminaron con el club en Segunda.

Contraste

El mal fario que sigue vigente en los últimos días de diciembre para el Elche en Primera contrasta, de manera radical, con lo bien que se le daba despedir los años en sus primeros cursos en la élite, en la década de los sesenta. En las ocho primeras temporadas entre los mejores (1959 a 1966), el Elche firmó un balance de seis victorias, un empate y solo una derrota (Zaragoza en 1962).

En aquellos tiempos en blanco y negro los franjiverdes dijeron adiós a los sucesivos años ganando a Sevilla (3-2), Espanyol (2-0), Oviedo (2-1), Levante (4-2), Valencia (1-2) y nuevamente Sevilla (3-0). Una serie de resultados a los que ahora se quiere dar continuidad, coincidiendo con un rendimiento deportivo de la escuadra que comanda Eder Sarabia que recuerda al de la etapa dorada de la entidad.