Elche CF
Diang no arranca con el Elche
El congoleño solamente ha jugado 300 minutos desde su fichaje a finales de agosto; el de este domingo apunta a ser el quinto partido que se pierde por lesión
Los primeros pasos de Grady Diangana como jugador del Elche no están gozando de la continuidad que ambas partes esperaban hace cerca de cuatro meses, cuando el congoleño terminó cediendo en las negociaciones y firmó con el club franjiverde hasta junio de 2027. Su adaptación a la posición de mediapunta, novedosa para él, y los distintos problemas físicos que está teniendo desde su desembarco en la ciudad no le están permitiendo estar disponible con la continuidad deseada.
Firmó el 30 de agosto. Desde que está disponible para vestir la franja, el Elche ha jugado 12 partidos. El congoleño se ha perdido cuatro de ellos por lesión. Además, en otros tres no participó debido al habitual proceso de adaptación tras semanas sin jugar. El de este domingo, frente al Rayo Vallecano en el Martínez Valero, todo apunta que será el octavo partido liguero (de 13 posibles) que Diang no participe en el equipo, por lo que únicamente habría jugado en el 39% de los compromisos.
Pese a ello, a finales de noviembre, en el único tramo en el que logró algo de continuidad, el rendimiento del "19" franjiverde fue notable. Eder Sarabia prefirió al congoleño para la mediapunta por delante de Rodrigo Mendoza y Martim Neto en tres ocasiones consecutivas: frente al Real Madrid (Jornada 13), en Getafe (Jornada 14) y ante el Girona (Jornada 15). Completó grandes partidos actuando por dentro tanto con balón como sin él, pero ahora una nueva lesión, la segunda esta temporada, le mantiene en el dique seco desde el pasado 7 de diciembre.
Pese a que el club no ha publicado ningún parte médico sobre sus problemas físicos, Grady está trabajando al margen del grupo. En la sesión de este miércoles, abierta para los medios durante los primeros 15 minutos, se ha ejercitado en solitario junto al readaptador físico del club, Marcelo Peñaranda. Ha hecho algún ejercicio de calentamiento, además de un circuito físico, todo a una intensidad todavía baja. Se desconoce el tiempo que estará de baja un futbolista que, pese a sus persistentes problemas físicos, ha dejado buenas actuaciones siempre que el cuerpo se lo ha permitido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- El belén gigante de Alicante estrena nueva 'casa
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Los alicantinos aplauden el abono de transporte único: 'Es un puntazo para la gente joven
- Los profesores interinos de Alicante tendrán nuevas condiciones para entrar y permanecer en la bolsa
- Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias