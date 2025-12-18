Diang no arranca con el Elche

Los primeros pasos de Grady Diangana como jugador del Elche no están gozando de la continuidad que ambas partes esperaban hace cerca de cuatro meses, cuando el congoleño terminó cediendo en las negociaciones y firmó con el club franjiverde hasta junio de 2027. Su adaptación a la posición de mediapunta, novedosa para él, y los distintos problemas físicos que está teniendo desde su desembarco en la ciudad no le están permitiendo estar disponible con la continuidad deseada.

Firmó el 30 de agosto. Desde que está disponible para vestir la franja, el Elche ha jugado 12 partidos. El congoleño se ha perdido cuatro de ellos por lesión. Además, en otros tres no participó debido al habitual proceso de adaptación tras semanas sin jugar. El de este domingo, frente al Rayo Vallecano en el Martínez Valero, todo apunta que será el octavo partido liguero (de 13 posibles) que Diang no participe en el equipo, por lo que únicamente habría jugado en el 39% de los compromisos.

Pese a ello, a finales de noviembre, en el único tramo en el que logró algo de continuidad, el rendimiento del "19" franjiverde fue notable. Eder Sarabia prefirió al congoleño para la mediapunta por delante de Rodrigo Mendoza y Martim Neto en tres ocasiones consecutivas: frente al Real Madrid (Jornada 13), en Getafe (Jornada 14) y ante el Girona (Jornada 15). Completó grandes partidos actuando por dentro tanto con balón como sin él, pero ahora una nueva lesión, la segunda esta temporada, le mantiene en el dique seco desde el pasado 7 de diciembre.

Diang, durante un ejercicio con Marcelo Peñaranda, readaptador físico del Elche. / A. R.

Pese a que el club no ha publicado ningún parte médico sobre sus problemas físicos, Grady está trabajando al margen del grupo. En la sesión de este miércoles, abierta para los medios durante los primeros 15 minutos, se ha ejercitado en solitario junto al readaptador físico del club, Marcelo Peñaranda. Ha hecho algún ejercicio de calentamiento, además de un circuito físico, todo a una intensidad todavía baja. Se desconoce el tiempo que estará de baja un futbolista que, pese a sus persistentes problemas físicos, ha dejado buenas actuaciones siempre que el cuerpo se lo ha permitido.