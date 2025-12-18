El imprevisible Elche de Sarabia: 16 partidos... y 16 onces distintos

Laterales jugando a pierna cambiada, la permuta constante en la portería entre Iñaki Peña y Matías Dituro, la irrupción en el once de Yago de Santiago, el ostracismo de Ali Houary... son todo hechos que han motivado que el Elche, a un partido de cerrar el 2025, no haya repetido todavía un once en lo que va de temporada. 16 jornadas van de liga. 16 alineaciones distintas ha confeccionado Eder Sarabia.

El técnico franjiverde ha utilizado a 25 de los 26 futbolistas que forman su plantilla, incluyendo a Ali Houary y a Adam Boayar, quienes también participan con el filial. El único que no ha jugado de momento es el portero Alejandro Iturbe, a la sombra de la continua batalla entre Peña y Dituro. También lo hicieron a principio de temporada Mourad y Jairo Izquierdo, pero ambos terminaron saliendo del equipo, el primero rumbo a México (Tijuana) y el segundo a Chipre (Larnaca).

La lista de los futbolistas que han sido titulares se reduce... pero no demasiado. 23 de los 26 han sido de la partida esta temporada en liga al menos una vez. A la lista encabezada por Iturbe se suman Adam (jugó cinco minutos en Mendizorroza entrando desde el banquillo) y Federico Redondo. El argentino, una de las apuestas de la propiedad el pasado verano, no llega a los 20 minutos en liga repartidos en cuatro partidos. Sí ha sido titular en las tres eliminatorias de Copa, en las que ha ido de menos a más en sus actuaciones.

Fede Redondo, concentrado durante un entrenamiento con el Elche en el Martínez Valero. / ECF / Jesús Hernández

Pese a haber sido titular, también destaca la baja participación de Bambo Diaby. La aportación liguera del central se resume a 45 minutos de inicio en Pamplona, en la jornada 6, y a otros tres en el descuento frente al Real Oviedo.

Las particularidades de cada partido, contexto y rival llevan al conjunto franjiverde a siempre variar alguna pieza en su plan. En estas primeras 16 jornadas, Sarabia ha tomado decisiones poco previsibles como jugar un partido con dos laterales... y que ninguno ejerza como tal. Así fue frente al Girona, hace dos semanas, cuando Álvaro Núñez fue interior y Héctor Fort colaboró en defensa, pero realmente jugó de extremo diestro. También se ha visto a Bigas de lateral, a Rafa Mir partiendo desde la banda o a Léo Petrot de defensa central, todos fuera de su posición menos habitual.

Once con más minutos

Los once futbolistas de la plantilla que más tiempo acumulan dentro del campo son Iñaki Peña (900 minutos) bajo palos; Álvaro Núñez (1.409), David Affengruber (1.290), Pedro Bigas (993), Víctor Chust (866) y Germán Valera (1.092) en la línea defensiva; Marc Aguado (1.002), Aleix Febas (1.440) y Rodrigo Mendoza (644) en la sala de máquinas; y André Silva (771) junto a Rafa Mir (1.147) en la punta de ataque. Paradójicamente, los once futbolistas citados (aquellos que más minutos suman de manera individual) no coincide con ninguna de las 16 alineaciones en lo que va de competición liguera.

También han tenido una cota de participación importante futbolistas como Dituro (540 minutos), Álvaro Rodríguez (671), Léo Petrot (469) o Martim Neto (621).

Apenas lesiones

La capacidad de adaptación del conjunto de Sarabia, pero sobre todo la distribución de minutos que está llevando el 'staff' franjiverde, permite a la plantilla avistar el ecuador de la temporada con apenas lesiones. La mayoría de ellas son problemas musculares de corta duración, es decir, máximo 15 días.

Al margen de estas, Bigas tuvo un problema en los isquiotibiales que le ha tenido unas tres semanas al margen, Diang ha tenido un par de lesiones de menos de un mes, la primera de ellas en el bíceps femoral y la segunda, en la que todavía sigue inmerso, en una zona similar. También se podría sumar la lesión de Yago de Santiago, pero esta ni fue muscular (ligamentos de la rodilla) ni surgió esta temporada. Eso sí, el gallego se perdió los dos primeros meses de competición mientras terminaba de completar su recuperación completa.