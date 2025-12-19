Alineaciones Elche-Rayo Vallecano: posibles onces, lesionados y sancionados

El Elche y el Rayo Vallecano, dos equipos de autor, se enfrentan este domingo (18:30 horas) en el estadio Martínez Valero, en el partido correspondiente a la jornada 17 de la Primera División y que cerrará el 2025 para ambos conjuntos. Conoce los posibles onces de Eder Sarabia y de Íñigo Pérez, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.

Elche

El Elche ha tenido una semana continuista respecto a lo que la enfermería se refiere. El conjunto franjiverde únicamente tendrá la baja de dos futbolistas que están teniendo un diciembre complicado a nivel físico. Tanto el delantero André Silva como el mediapunta Grady Diangana no formarán parte de la última convocatoria del 2025.

Ambos se han ejercitado al margen del grupo a lo largo de la semana y deberán de esperar al cambio de año para reaparecer sobre el césped. Sarabia recupera la baja de Héctor Fort. El lateral no entró en la convocatoria frente al Mallorca a última hora por una pequeña molestia física, pero sí estará disponible este domingo.

Rayo Vallecano

La enfermería de la franja roja llegará a la cita bastante más ocupada que la de la franja verde. Por su parte, el Rayo Vallecano no podrá contar con hasta seis bajas por diferentes motivos para el partido en el Martínez Valero. El exfranjiverde Randy Nteka no viajará con el grupo al estar concentrado con Angola para jugar la Copa África. El defensa Abdul Mumín, lesionado en la rodilla, el mediocentro Diego Méndez, lesionado por tiempo indefinido, y el delantero Jorge de Frutos, que se lesionó frente al Real Betis la pasada jornada, tampoco estarán disponibles.

Íñigo Pérez tampoco podrá contar con el delantero Alemao, con molestias en el pubis, ni con el lateral Andrei Ratiu, sancionado por acumulación de amarillas. Eso sí, todo apunta a que regresará a la convocatoria Óscar Trejo una vez superadas sus problemas en los isquiotibiales.

Posible once del Elche

Iñaki Peña; Álvaro Núñez, David Affengruber, Pedro Bigas, Víctor Chust, Germán Valera; Marc Aguado, Aleix Febas, Martim Neto; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

Posible once del Rayo Vallecano

Augusto Batalla; Balliu, Lejeune, Mendy, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Unai López; Isi Palazón, Pedro Díaz, Álvaro García y Sergio Camello.