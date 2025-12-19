Horario y dónde ver el Elche-Rayo Vallecano de la jornada 17 de Primera División

Elche y Rayo Vallecano se enfrentarán este domingo 21 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, en el estadio Martínez Valero. El partido, enmarcado en la jornada 17 de la Primera División, enfrenta a dos equipos que apuntan a luchar por eludir el descenso a Segunda División.

Por un lado, el Elche llega al encuentro tras firmar su enésimo tropiezo a domicilio en Son Moix, Mallorca. Los ilicitanos cayeron por tres goles a uno y arrancan la jornada en la 11ª posición de la liga, a cuatro puntos del descenso. Regresa al Martínez Valero, donde todavía no conoce la derrota este curso (cuatro victorias y cuatro empates).

Por su parte, el Rayo Vallecano llega impulsado por su clasificación europea en la Conference League. El equipo de Íñigo Pérez venció el pasado jueves, en Vallecas, al Drita. En liga, no ganan un partido desde el pasado 26 de octubre, frente al Deportivo Alavés. Es 13º clasificados con 18 puntos, uno menos que el Elche.

El partido se podrá disfrutar en Movistar +, a partir de las 18:30 horas. Desde media hora antes, protagonistas de ambos equipos se pasarán por la previa al choque.