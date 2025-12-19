Elche CF
Horario y dónde ver el Elche-Rayo Vallecano de la jornada 17 de Primera División
El conjunto franjiverde recibe al madrileño, recién clasificado a los octavos de la Conference League, en el partido que cierra el 2025
Elche y Rayo Vallecano se enfrentarán este domingo 21 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, en el estadio Martínez Valero. El partido, enmarcado en la jornada 17 de la Primera División, enfrenta a dos equipos que apuntan a luchar por eludir el descenso a Segunda División.
Por un lado, el Elche llega al encuentro tras firmar su enésimo tropiezo a domicilio en Son Moix, Mallorca. Los ilicitanos cayeron por tres goles a uno y arrancan la jornada en la 11ª posición de la liga, a cuatro puntos del descenso. Regresa al Martínez Valero, donde todavía no conoce la derrota este curso (cuatro victorias y cuatro empates).
Por su parte, el Rayo Vallecano llega impulsado por su clasificación europea en la Conference League. El equipo de Íñigo Pérez venció el pasado jueves, en Vallecas, al Drita. En liga, no ganan un partido desde el pasado 26 de octubre, frente al Deportivo Alavés. Es 13º clasificados con 18 puntos, uno menos que el Elche.
El partido se podrá disfrutar en Movistar +, a partir de las 18:30 horas. Desde media hora antes, protagonistas de ambos equipos se pasarán por la previa al choque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Aviso para los padres: los niños de Alicante sí tienen clase este día de diciembre
- Zara prepara su apertura en un edificio de nueva construcción en la avenida Maisonnave de Alicante
- El SEPE busca trabajadores para una profesión de toda la vida que Gonzalo Bernardos puso en el punto de mira: 25.000 euros de sueldo
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- Malestar vecinal en el PAU 2 por la nueva ubicación de la zona de ocio del Mercadito de Hogueras
- El Juzgado de lo Social condena al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizar a un trabajador por despido improcedente