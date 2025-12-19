Sarabia se emociona hablando del 2025 y se ilusiona con el 2026: "Jugar una final de Copa no estaría mal"

En la última rueda de prensa previa a un partido del 2025, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha mostrado su lado más sensible al recordar un año que, a todas luces, considera "inolvidable" tanto para él como para el club, con quien se muestra tremendamente agradecido. "Elche es el sitio donde quiero estar, siento que es mi lugar. Ha sido un año inolvidable y tremendamente positivo, hace un tiempo alguno me llamaría loco (al hablar sobre el equipo que se estaba construyendo). Entre todos, hemos sido capaces de crear algo muy bonito", declaró el bilbaíno con una imborrable sonrisa.

El técnico franjiverde, tras la clasificación copera a octavos de final, marcó junto al inamovible objetivo de permanecer en Primera otro bastante ambicioso: jugar la final de la Copa del Rey. "Le damos mucho valor a la clasificación en Copa. Sobre todo por todos los equipos de Primera que han caído en esta ronda, es una competición que tiene estas cosas. Ayer hablaba con Pedro (Schinocca) y con varios del 'staff' y vamos a ir a por ella. No nos sentimos inferiores a nadie y lo hemos demostrado contra todos los rivales que hemos jugado. Si el año pasado ya nos ilusionamos, este año lo hacemos mucho más porque tenemos muchos argumentos", explicó.

"Una final de Copa no estaría mal... la permanencia es un objetivo que está ahí, pero lo principal que tenemos en mente es ser cada día mejor equipo. Con esos objetivos en el horizonte, que es imposible no pensar en ellos, pero vamos en el día a día. Si ganamos al Rayo, estaremos más cerca de la permanencia... pero también de esa final de Copa, por ejemplo", agregó a sus ambiciosos argumentos Sarabia.

Rival y bajas

Con la mira puesta en el partido de este domingo (18:30 horas), frente al Rayo Vallecano en el Martínez Valero, el entrenador franjiverde dijo esperar un partido "muy bonito, de ataque y de dos equipos que buscarán la portería contraria. Me he intentado meter en la cabeza de Íñigo (Pérez) para ver lo que piensa porque es un entrenador que, pese a tener su idea, va dándole matices dependiendo del rival. Hay varios aspectos que pueden condicionar su propuesta. La baja de Ratiu (lateral diestro, sancionado), entre otras, puede ser bastante importante para ellos".

"Es un gran equipo que viene de clasificarse entre los ocho primeros en Conference. Se le ve jugar con una idea clara, determinación y jugadores que están a un gran nivel", agregó sobre el Rayo, que venció el pasado jueves al Drita kosovar por tres goles a cero.

"En el fútbol todo va muy rápido y el tiempo te va comiendo. Parece indispensable una victoria para ponerle la guinda... pero el año ya ha sido extraordinario. Vamos con toda la energía para tratar de terminar el año con una alegría. No es solo por el partido en sí. Es uno de esos días en los que nos merecemos celebrar juntos, vivirlo juntos. Debe de ser un día inolvidable, por el equipo, la afición, las tardes increíbles que hemos vivido y el ascenso", declaró en preparador del Elche, poniendo en valor el 2025 histórico que he completado su equipo.

Grady Diang, en el suelo tras sentir molestias físicas en el Coliseum. / Alejandro Matías / LOF

En cuanto a las bajas, Sarabia confirmó únicamente dos: el delantero André Silva y el mediapunta Grady Diangana. Además, dijo que "espera tener a ambos para el inicio del 2026". El lateral cedido por el Barça, Héctor Fort, en principio sí que formará parte de la convocatoria tras caerse en Son Moix por problemas físicos.

Mercado y debate bajo palos

El entrenador franjiverde habló nuevamente sobre el próximo mercado invernal: "Nuestro mejor mercado será que los que están pueden subir su nivel, empezando por mí. Luego, estamos abiertos a cosas, pero puntuales, claras y que realmente nos vayan a subir el nivel. Si nos quedamos los que estamos, también seré muy feliz".

Además, sobre Rodrigo Mendoza y el momento que atraviesa en los últimos meses, cuando apenas está siendo titular, dijo "no verlo preocupante. Puede que le falte algo de frescura. Es parte del proceso que está viviendo. Ha pasado de ser un jugador desconocido en Segunda División a ser uno de los que más proyección tiene en el fútbol español".

Adam Boayar celebra su gol de espuela frente a Los Garres, en la Nueva Condomina. / ECF / Jesús Hernández

Tras declarar hace dos semanas que el canterano Ali Houary probablemente salga cedido, cerró la puerta a realizar una operación similar con Adam Boayar. El técnico quiere seguir de cerca la evolución del delantero, que marcó el gol de la victoria en Ipurua. "Queremos que esté con nosotros. Está siendo un año donde seguramente estemos jugando con dos delanteros y ahí encaja. Además, también puede jugar tirado a banda. Está rindiendo bastante bien. No le hemos puesto demasiado en liga, pero es un jugador que esté con nosotros", deslizó.

Sarabia también fue preguntado sobre el eterno debate en la portería entre Matías Dituro e Iñaki Peña. No quiso desvelar el meta que cerrará el año bajo palos... pero sí abrió la puerta a un cambio: "Siempre me planteo el cambio.Tenemos una portería espectacular, nos están dando mucho. Pongamos a quine pongamos nos va a rendir. Hace varios meses muchos no querían a Matías y ahora le adoran, eslo que se ha ganado con su trabajo y su dedicación. Si le veis entrenar, es un animal. Parece que tiene 22 años".