Así despedirá el Elche el 2025: mosaico especial contra el Rayo

El Elche despide este domingo el año 2025, competitivamente hablando, con el partido contra el Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 17 de Primera División, que se disputará en el estadio Manuel Martínez Valero a las 18:30 horas.

Una cita que se espera sea el broche de oro a un año histórico de la entidad, con el ascenso a la máxima categoría, y para la que su propio técnico, Eder Sarabia, lleva desde el pasado lunes arengando a sus seguidores con el objetivo de que el ambiente en el recinto ilicitano sea el más festero posible.

Mosaico especial

La respuesta de la afición se verá tanto en los prolegómenos del partido como durante el mismo, pero se lleva cociendo durante la semana. La Grada de Animación y la Federación de Peñas están trabajando para preparar un mosaico en el anillo inferior de Fondo Norte y Fondo Sur que sirva de motivación extra a los jugadores al saltar al terreno de juego mientras resuena el Aromas Ilicitanos.

Por ello, desde el club piden a los aficionados que tengan sus abonos en esas zonas la máxima colaboración posible para que todo salga perfecto, siguiendo las indicaciones que se den durante los instantes previos a mostrar el mencionado mosaico, permaneciendo atentos a la megafonía y, en el momento indicado, participando con el levantamiento de la cartulina que quede ubicada en su butaca.

Los jugadores del Elche felicitan a Dituro tras ganar al Eibar / Juan Herrero / EFE

Además, para una mejor organización, se solicita que los seguidores acudan con suficiente antelación a sus asientos, para así tener un mayor impacto en el mensaje y que ninguno de ellos se pierda el último recibimiento de 2025 a un equipo que quiere mantener su condición de invicto en Primera División como local y volver a coger distancia con la zona de descenso.