Previa Elche-Rayo Vallecano: Tócala por última vez...

La última cita de 2025 ya está aquí. Un año histórico en clave franjiverde que toca a su fin con la última partitura a interpretar por parte de los jugadores bajo la orden de Eder Sarabia, director de orquesta que no se corta ni a la hora de emocionarse al recordar lo vivido ni a la de arengar a su afición para que se pueda vivir una fiesta total de cierre de año. Una Navidad feliz amenazada por el Rayo Vallecano, incómodo invitado al esperado día de celebración.

Los madrileños serán el noveno equipo en visitar el estadio Manuel Martínez Valero esta temporada (domingo, 18:30 horas). Hasta ahora, ninguno ha conseguido ganar. Una condición de invicto que, añadida al excelente nivel de juego mostrado por los franjiverdes, permiten a la parroquia local confiar en marcharse al parón navideño con la ilusión de creer en grandes metas para 2026: una permanencia tranquila, un largo camino en Copa... y lo que pueda venir a continuación.

Eder Sarabia, en la previa del Elche-Rayo Vallecano. / ECF

Es previsible que Sarabia rote (no ha repetido once titular en las 16 jornadas anteriores de liga y el papel del equipo en Mallorca no invita a pensar que lo haga en esta ocasión), pero parece claro que hay dos elementos en el centro del campo a los que confiará el piano para que interpreten la mencionada última partitura del año, que veremos si trae algún requiebro táctico marca de la casa. Son Febas, pleno de minutos en liga, y Marc Aguado.

¿17º once titular?

En los dos referentes de la medular confían compañeros, técnicos y los 27.000 abonados del Elche para que dirijan esa última sinfonía en el teatro de los sueños franjiverde. Sobre ellos gira el equipo, con la duda acerca de la identidad del tercer componente de un trío que anda algo cojo en las últimas semanas. Ni Mendoza ni Neto han mantenido el brillo de sus primeras actuaciones, mientras que Diang sigue lesionado y es baja, igual que André Silva.

De ahí hacia delante, la duda es si el entrenador vasco mantendrá el dibujo con un delantero (Rafa Mir) de las últimas jornadas o acompañará al murciano con otro punta, en este caso el único disponible de la primera plantilla, Álvaro Rodríguez. Yendo hacia atrás, se abre la posibilidad a que en la portería Dituro le discuta la titularidad en liga a Iñaki Peña.

Por lo que respecta a lo que rodea el ambiente, el franjiverdismo espera ver la habitual versión de su equipo como local y ahogar las penas que llegan cuando lejos de la ciudad de las palmeras no consigue mostrar el mismo nivel que en casa. Para ello, la afición responderá a la arenga de Sarabia. Habrá fiesta antes y durante el partido... se espera también que después.

Futbolistas del Elche y aficionados, en comunión, al terminar el partido contra el Girona / Matías Segarra

El club, la Grada de Animación y la Federación de Peñas han organizado un mosaico especial en el anillo inferior de Fondo Norte y Fondo Sur que sirva de motivación extra a los jugadores al saltar al terreno de juego mientras resuena el «Aromas Ilicitanos». En la situación actual del Elche, ganar no es necesario, pero siempre convendría que de las dos rachas, una positiva y otra negativa, que actualmente batallan una contra la otra, primero caiga la de no puntuar a domicilio.

Bajas en el Rayo

El último rival franjiverde de 2025 será el Rayo Vallecano, que llega eufórico al último partido del año debido a la goleada europea de hace un par de días frente al Drita, de Kosovo, que le permitió acceder de forma directa a los octavos de final de la Liga Conferencia.

Sin embargo, la realidad liguera es otra. La pasada jornada empató con el Betis y sumó su sexto partido consecutivo en la competición sin ganar, prolongando una mala racha anotadora que le ha llevado a marcar solo un gol en esos encuentros.

Ese es el principal aspecto a mejorar por parte del equipo de Íñigo Pérez, que está preocupado por la falta de gol de su equipo, aunque no por la capacidad para generar ocasiones, algo de lo que se resarció, en gran parte, en el mencionado choque de la Liga Conferencia, anotando tres goles al Drita.

Los jugadores del Rayo celebran un gol del defensa Mendy / JUANJO MARTIN / EFE

Para este partido en el Martínez Valero, donde los madrileños no ganan desde 1991 (ocho victorias del Elche y tres empates en 11 enfrentamientos), el entrenador navarro cuenta con un buen número de bajas, algunas de ellas importantes como la del centrocampista senegalés Pathé Ciss, concentrado con su selección de cara a la preparación de la inminente Copa África; el lateral derecho Ratiu, sancionado, y los atacantes Alemao y De Frutos, ambos lesionados.

De esta forma, se verá un once con algunas novedades, principalmente en el lateral derecho, con la presencia de Balliu, la posible entrada como mediapunta de Isi Palazón y, por último, en la medular de Oscar Valentín.