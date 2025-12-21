El 1x1 franjiverde del Elche 4-0 Rayo Vallecano: Exhibición de Álvaro Rodríguez y Bigas

Volvió el Elche al Martínez Valero y volvió la alegría. En un gran partido, la franja superó con comodidad al Rayo Vallecano para despedir el 2025 de la mejor manera. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:

7,5 Iñaki Peña, Portero Ágil Tuvo un pequeño desajuste en los primeros minutos del partido y casi cuesta un gol en contra, pero lo solventó. A partir de ahí, salvó a los franjiverdes en varias ocasiones con estiradas de mérito. Es muy difícil hacerle gol y ante el Rayo Vallecano se volvió a ver.

9 Pedro Bigas, Defensa Excelso No se le escapa nada y está atento a todo lo que pueda suceder por su zona. A campo abierto está rapidísimo y no dejó pensar en ningún instante a los delanteros del Rayo. De un esprint suyo nació el segundo gol franjiverde. Exhibición del capitán y el Martínez Valero así se lo reconoció.

7,5 David Affengruber, Defensa Seguro Un día más en la oficina. Pasando desapercibido ha cuajado un gran partido, dando soluciones con el balón en los pies y mostrándose fiable en todos los duelos. Sigue en la misma línea de toda la temporada y con el austriaco el Elche tiene uno de los mejores centrales de la categoría.

7 John Donald, Presente Volvió a la titularidad en el Martínez Valero y no decepcionó actuando de central derecho. No falló y a su partido no se le puede puede poner ningún pero. Potente al corte y fiable con el balón en los pies durante todo el tiempo que estuvo sobre el verde.

7 Álvaro Núñez, Defensa Intenso Abarca muchísimo campo y todo lo que hace, lo hace bien. Jugó adelantado y tuvo más incidencia en el parcela ofensiva. No decepcionó y dio muchísimas alternativas a todos los compañeros que lo buscaban. No negocia un esfuerzo.

8 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Omnipresente Todo el juego del Elche pasa por sus botas y está atento a todo, abarcando muchísimo campo. Con el balón en los pies es fiable como un reloj suizo. Bajo las órdenes de Eder Sarabia ha crecido muchísimo como futbolista y está completamente asentado en Primera División.

6 Aleix Febas, Centrocampista Eclipsado No ha sido su mejor partido, ha estado un poco desaparecido y ha tenido menos incidencia en el juego respecto a los últimos partidos. Intentó alguna arrancada de las suyas y demostró que es imposible robarle el balón, pero estuvo eclipaso por otros futbolistas.

8,5 Héctor Fort, Defensa Espectacular Entrar y besar el santo. En la primera jugada de peligro del partido marcó su primer gol en el Martínez Valero tras una obra de arte en la que superó con una facilidad pasmosa a la defensa del Rayo Vallecano. Salió lesionado en el minuto siete tras un golpe en la jugada del gol. Una verdadera pena.

8 Germán Valera, Centrocampista Potente Está a un nivel físico altísimo. Cuando arranca en velocidad nadie le para y ha sido un completo martirio para Balliu. No ha parado de correr durante todo el partido y con el balón en los pies ofrece mil garantías. Es un jugón y el gol redondea una gran tarde.

5,5 Rafael Mir, Delantero Perdido Sigue sin encontrar el nivel que demostró a principio de temporada, pero no deja de intentarlo nunca. Fruto de su perseverancia, el Elche cuenta con muchas jugadas de peligro. De cara a portería no tiene la precisión de hace un par de meses.

9 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Estrella Todo lo que pasa por él, lo mejora. Mendy tendrá pesadillas con él porque no ha dejado de ponerle en problemas en ningún momento. Tiene una calidad tremenda que sorprende por su altura y el Elche tiene un tesoro con él en la delantera. El gol fue la guinda a un partidazo.

8 Martim Neto, Centrocampista Intenso Entró en el arranque del partido por Héctor Fort y le dio mucho al Elche. Abarca mucho campo y de su intensidad nacen muchos robos que terminan en jugadas de peligro. Con el balón en los pies no pudo lucir como otros días hasta el momento del gol, donde definió a las mil maravillas.

8 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Clásico Tuvo pocos minutos y en lo que estuvo sobre el verde buscó su jugada de toda la vida. Puso un centro que Rafa Mir mandó fuera y le dio la asistencia de gol a Martim Neto.

6,5 Léo Petrót, Defensa Fuerte Entró al final del encuentro y aportó seguridad y potencia en los choques. No tuvo mucha incidencia en el juego, pero no defraudó.

6 Yago Santiago, Delantero De vuelta Volvió a pisar el Martínez Valero tras su lesión y dejó pequeños destellos de su nivel. No tuvo tiempo para mucho más, poco a poco está recuperando su nivel.