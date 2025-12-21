Eder Sarabia, técnico del Elche: "No nos vamos a poner techo"

Triunfo excelso del Elche en el Martínez Valero ante el Rayo Vallecano. Los franjiverdes superaron con facilidad al conjunto madrileño y tras el duelo, Eder Sarabia se ha mostrado muy feliz con el resultado conseguido. "Hemos entendido muy bien lo que teníamos que hacer, jugando con los delanteros para poder correr. No ha podido ser un partido de controlar, pero hemos estado muy acertados en jugadas determinantes. El acierto que nos ha faltado otras veces lo hemos tenido hoy, el equipo ha demostrado que puede tener muchos recursos", pensaba el técnico.

"Estoy muy contento por jugadores como John o Martim, esto es de todos. El tercer gol me ha emocionado por lo que significaba y por como ha sido, nos define muy bien como somos. Pedía que este partido fuese la guinda y ha superado las expectativas", añadía.

Eder Sarabia dialoga con Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, en la previa del partido. / Matías Segarra

Tras ser preguntado porque el equipo tiene una cara en casa y otra fuera, Sarabia ha comentado que todos los partidos son diferentes y también, que en casa se ha creado un ambiente que hace que el jugador entré con un plus. Respecto a Héctor Fort, todavía no se conoce el alcance de la lesión y el tiempo de baja.

"Es momento para disfrutar y para seguir alimentando todo. Estamos aquí para quedar en la historia del club, y creo que lo estamos consiguiendo. Me hace muy feliz, es un tema de todos. Vamos a seguir tratando de crecer, porque evidentemente seguimos siendo un club humilde y con limitaciones. Cuando hemos sacado pecho no nos ha ido demasiado bien, ahora nos toca disfrutar estos días", opinaba el técnico.

Por el Martínez Valero han pasado cinco equipos inmersos en competición europea y ninguno ha sido capaz de vencer. Sobre esto, Sarabia ha añadido lo siguiente. "Son consecuencias de hacer muchas cosas bien. No nos sentimos inferiores a nadie, ese es nuestro mensaje. No miramos ni para arriba ni para abajo, tenemos claro el equipo que queremos ser. Podemos ganarle a cualquiera, pasan cosas especiales en este estadio. Tampoco vamos a sacar demasiado pecho porque es una liga muy exigente y queda mucho trabajo por hacer".

Hacer historia

Sarabia en rueda de prensa comentó que quiere hacer historia en el club y ha reconocido que su intención es quedar para el recuerdo. "Hacer historia es que te recuerden para siempre, es verdad que con los resultados te pueden recordar, pero lo que le haces vivir a la persona con el fútbol no lo va a olvidar jamás. Hay mucha gente que me dice que nunca ha disfrutado tanto. Tenemos que exigirnos al máximo, la gente sabe que aquí va a pasar uno de los mejores momentos de la semana".

"Somos un equipo mucho más colectivo que individual. Hay que intentar estar con los ojos abiertos para poder elegir en cada momento el jugador que mejor esté. Estamos tremendamente satisfechos con el rendimiento de Álvaro, la competencia interna es muy sana para que todos puedan subir su nivel. En principio John no iba a ser titular porque lo iba a ser Chust, pero se ha puesto enfermo", desvelaba el técnico.

"Los tres delanteros que tenemos son de mucho nivel, han encontrado en Elche un lugar donde son muy felices. Somos de los equipos del mundo que más cambia en el sentido de propuestas y mecanismos en base al rival. Con estos jugadores todo sale más fácil", pensaba el técnico y además, añadía lo siguiente. "Elche es mi casa, es mi sitio en el mundo. Queremos pasar tiempo juntos todos, cuando entramos al estadio somos felices. Ya no solo es el equipo, también es Elche como ciudad. No le puedo pedir más a la vida".

Regreso a casa

Regreso Yago de Santiago al Martínez Valero once meses después y sobre esto, Sarabia ha elogiado al futbolista. "Hay mucha competencia, es uno de esos jugadores que, seguramente, no ha jugado demasiado, pero tiene que mirarlo desde el lado positivo. Es un jugador que nos da cosas diferentes al resto de atacantes. Sabíamos que hasta enero no íbamos a poder tener su mejor versión, con él somos más fuertes".

"Hay una cosa que hace tiempo aprendí y es que con los jugadores hay que hacer pactos. Teníamos un pacto de que si sacábamos en los últimos tres partidos más de cinco puntos volvíamos el lunes por la tarde y si no lo hacíamos, volvíamos el domingo. Volveremos el lunes, ahora me estaban pidiendo ya volver el martes, pero no va a ser", desvelaba el técnico.

"Después de lo de hoy, que tenemos el listón por las nubes, está complicado pedirle algo al 2026. Primero que disfrutemos estos días, que tengamos salud y que seamos felices con nuestra gente. No nos vamos a poner techo, vamos a preparar el partido del Villarreal lo mejor posible. Si dentro de cinco meses podemos seguir diciendo que somos felices", sentenciaba.