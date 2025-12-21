Crónica del Elche-Rayo Vallecano: La enésima exhibición como regalo de Navidad

Ni la lluvia, que poca presencia habrá tenido en el Martínez Valero a lo largo de este histórico 2025 del Elche, quiso perderse la fiesta de despedida franjiverde del año en que la afición ilicitana volvió a creer en que se puede ganar jugando bien. Aunque, en Primera, cueste hacerlo lejos de tu hogar. El Rayo Vallecano, noveno equipo que pasa este curso por el coliseo mundialista, terminó como los otros ocho: superado en fútbol. Además, como previamente les había ocurrido a cuatro de ellos, también en resultado. 4-0. Contundencia máxima.

Elche CF - Rayo Vallecano: el último partido del 2025 de los franjiverdes, en imágenes /

Exhibición y cagada. Lo advirtió Eder Sarabia tras perder en Mallorca hace ocho días. Tocaba, en dicho orden, volver a lo que sueles hacer al calor de los tuyos, en el lugar que llamas casa porque conoces cada recoveco de tu campo, cada lugar en que tu compañero puede sacar provecho tanto de su superioridad técnica individual como de la táctica grupal para hacer daño. La actuación del Elche fue para enmarcar, rozando la perfección a la que puede optar un equipo que ha superado esta semana los cien millones de euros de valoración en su plantilla, lejos todavía de otros que no consiguen dar con la tecla en cuanto a juego y que ganan por nombre e historia.

Los franjiverdes no pueden optar a ello. Por eso cada triunfo, cada exhibición en el Martínez Valero, cada gol como los de Héctor Fort, Álvaro Rodríguez, Germán Valera y Martim Neto, tienen un valor extra. Porque son el fruto no de la casualidad ni de la chiripa sino del modelo, de la idea, del proyecto. De aquello que te puede hacer crecer entre los gigantes. Porque detrás de los cuatro goleadores se esconden acciones brillantes, como el desmarque y el temple de Bigas en el 2-0, el pase de Mir en el tercero o la tranquilidad de Josan en el último.

La fiesta empezó con mosaico, frío, lluvia (que no abandonó el recital franjiverde en ningún momento)... y gol. Golazo. Héctor Fort, al que Sarabia ya parece haber encontrado hueco en un planteamiento con una especie de doble carrilero junto a Álvaro Núñez, firmó una acción individual brillante tras un saque largo de Iñaki Peña ganado por Álvaro Rodríguez, que volvió a estar mayúsculo como referente ofensivo del equipo. El futbolista cedido por el Barça se coló entre dos rivales para marcar con calidad. Luego intentó hacer lo mismo para celebrar, pero Mendy le zancadilleó, cayó en mala posición al suelo y se lesionó. Cambio obligado.

El contratiempo no distrajo a un Elche que supo aguantar los mejores minutos del Rayo, que empujó bastante, con más posesión, sobre todo a partir de la media hora. Sarabia pedía el descanso con la mirada para recalibrar situaciones sobre el terreno de juego, mover fichas y espantar esa sensación de agobio e inquietud que había con el 1-0. Spoiler: funcionó.

El Elche arrolla al Rayo

El segundo tiempo fue un manual del partido que le viene bien al Elche. Ventaja en el marcador, cabeza ordenada en sus futbolistas y un rival abierto, con más intención de proponer que de destruir. La importancia de esa jerarquía, que nace de Affengruber y Bigas para reposar en Marc Aguado y Febas, es fundamental en este equipo. Cuando todos los chakras se alinean, es imparable. Al menos en casa.

Rafa Mir, en dos ocasiones, y Álvaro Rodríguez, avisaron antes de que se desatase la locura en el Martínez Valero, en dos minutos que solventaron la última tarde de fútbol de 2025 en clave ilicitana. Entonces, ladeado a la izquierda, apareció Febas para dar luz a una jugada que sentenciaría al Rayo. Su pase encontró a Bigas, en su «nueva» posición casi de lateral a la hora de atacar. A los 35 años no necesitas ser más rápido de piernas que tu rival si lo eres de mente. El capitán franjiverde dibujó un desmarque perfecto, llegó antes que un perdido Batalla, le dribló y esperó al momento adecuado para servir la diana a Álvaro Rodríguez.

Elche CF - Rayo Vallecano: el último partido del 2025 de los franjiverdes, en imágenes / Matías Segarra

Con el triunfo en el bolsillo llegó inmediatamente el tercero, en otra brillante acción colectiva ejecutada por Germán Valera. Y ya tocó solo disfrutar, como aquella tarde del 1 de junio en A Coruña en la que el Elche regresó a Primera. Sin mirar al resultado, solo al césped y a la grada. Sonreír. Celebrar. Y marcar un último gol, el de Neto, para ponerle el lazo al regalo navideño de este Elche. Otra victoria. Otra exhibición.