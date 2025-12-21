Fiesta total en Elche pese a la lluvia y el frío

Tres puntos, broche perfecto a un 2025 inolvidable… y frío. Mucho frío. El desenlace del año en clave franjiverde estuvo marcado por una victoria nuevamente solvente sobre el verde y por un partido complicado de disfrutar desde las gradas. Desde las 18:15 horas, un cuarto de hora antes del inicio del choque, la lluvia empezó a caer sobre el estadio Martínez Valero con una cadencia importante. Y, salvo algún tramo de no más de cinco minutos, así siguió hasta el desenlace del partido.

Llovizna constante y una sensación térmica de unos 8ºC. Un cóctel de difícil convivencia para disfrutar de un partido in situ en el campo, más todavía cuando gran parte del estadio es abierto y carece de cubierta. El resultado: la segunda entrada más baja de la temporada con 23.765 aficionados en las gradas, solo por detrás de hace dos semanas frente al Girona, cuando asistieron 400 personas menos, en un día con horario complejo, a las 14 horas.

La complicada situación meteorológica deslució algo el homenaje preparado para despedir el año. Un mosaico con la bandera de la ciudad en el Fondo Norte, y otro blanco y el verde en el Fondo Sur, representando los colores del club. Eso sí, no mermó ni un ápice el ánimo de la hinchada franjiverde, que tiró de paraguas, chubasqueros o de agolparse en los accesos al campo para protegerse del chaparrón… y para no dejar de animar a su equipo.

Elche CF - Rayo Vallecano: el último partido del 2025 de los franjiverdes, en imágenes / Matías Segarra

Se cantaron villancicos, con mención especial a la canción de moda en Navidad, ‘Palillos y Panderos’ de Niña Pastori, finalizando un año histórico para la historia franjiverde en familia, entre «olés», con las luces de los teléfonos móviles dando brillo en medio de la inesperada tormenta, y con la clásica estampa al finalizar el encuentro que mejor define la simbiosis entre equipo y afición.