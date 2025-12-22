Elche CF
El Elche entrenará a puerta abierta el 5 de enero con fines solidarios
Los aficionados podrán ver de cerca a los jugadores franjiverdes a cambio de alimentos no perecederos, productos de higiene y comida para animales
El Elche ha anunciado este lunes que realizará un entrenamiento a puerta abierta el lunes 5 de enero en el estadio Manuel Martínez Valero con fines solidarios. El objetivo, aparte de reforzar el vínculo entre afición y plantilla, es recoger alimentos no perecederos, productos de higiene personal y comida para animales, en colaboración con DYA Elche y SOS Patitas Ilicitanas.
El día elegido para la cita será el 5 de enero, antes de la llegada de los Reyes Magos a la ciudad de las palmeras. El entrenamiento dará inicio a las 10:30 horas, accediéndose al recinto a partir de las 9:45 horas, por la zona de Preferencia, en las puertas 13 y 14.
Jornada de emociones
La cita llegará un par de días después del partido en casa contra el Villarreal (3 de enero), el primero del año 2026, y será una oportunidad para que los aficionados vean muy de cerca a los jugadores que están firmando esta espectacular temporada y compartan con ellos la emoción de empezar el año juntos, especialmente para los más pequeños, que vivirán una jornada con emociones por partida doble.
Además, el entrenamiento del Elche tendrá carácter solidario. El club, en colaboración con la Grada de Animación Fondo Sur 1923, recogerá productos de higiene, alimentos no perecederos y comida para animales, único requisito para poder acceder al estadio.
