Así fueron los últimos cuatro golazos del Elche en 2025

El Elche despidió el año 2025 a lo grande, con una goleada por 4-0 en el estadio Manuel Martínez Valero en la que confirmó su solidez como local (se mantiene invicto esta temporada en Primera División) y aseguró al franjiverdismo disfrutar de unas muy felices navidades.

Cuatro goles anotados por Héctor Fort, Álvaro Rodríguez, Germán Valera y Martim Neto, que queda como el último goleador de 2025, de muy bella factura todos, especialmente los tres primeros.

Así fueron los goles del Elche-Rayo

El canterano del Barça fue el encargado de abrir la cuenta muy pronto, en una espectacular acción individual que no pudo celebrar como merecía por la antideportiva respuesta del rayista Mendy, que zancadilleó al futbolista franjiverde, haciéndole caer en mala posición y lesionarse el hombro, por lo que tuvo que ser sustituido.

Ya en el segundo tiempo llegaron el 2-0 y el 3-0, ambos en jugadas colectivas made in Elche. En el primero de ellos, Febas conectó con Bigas por la izquierda y el capitán midió perfectamente los tiempos para asistir a Álvaro Rodríguez.

Affengruber pugna con Isi durante el Elche-Rayo / Matías Segarra

En el segundo, un pase largo de Rafa Mir encontró en la continuidad de la acción a los dos Álvaros. El delantero, generoso, sirvió el tanto en bandeja a Germán Valera. La cuenta la cerraría Martim Neto, con un tiro certero a pase de Josan, ya en el minuto 90.