La Navidad más feliz del Elche en medio siglo

Fiestas en paz y alegría. Así pasará estos días el franjiverdismo, que tras la goleada del domingo del Elche al Rayo Vallecano (4-0) ve a su equipo ubicado en la novena posición en la tabla clasificatoria de Primera División, con 22 puntos. Solo los más mayores del lugar recuerdan unas navidades más felices que las actuales.

Hace 51 años, desde 1974, que el Elche no celebraba estas fechas en una posición tan alta de la élite. Aquel año, el conjunto dirigido por Néstor «Pipo» Rossi era séptimo con 14 puntos, en una liga que otorgaba dos unidades por triunfo y no tres. Eran los tiempos de Gómez Voglino, Rubén Cano, Aníbal Montero, Llompart y Canós. Aquella escuadra acabaría el campeonato en octava posición, manteniendo la línea de esa primera mitad de curso.

En el último medio siglo las navidades franjiverdes habían sido bastante más discretas que las actuales. De hecho, la posición más repetida había sido la de colista (1984, 1988, 2014 y 2022), mientras que la más alta había sido la décima plaza con la que la afición ilicitana se comió el turrón en 1976.

Segundos en 1963

La novena posición que actualmente poseen los hombres de Eder Sarabia igualaría, aunque entonces en torneos con menos equipos en la máxima categoría, con las de 1961, 1965 y 1966. En los tres casos, pertenecientes a la época dorada del Elche, las ligas contaban con 16 escuadras y no 20. Eso sí, hubo dos fiestas navideñas todavía más especiales.

En 1968, la parroquia franjiverde se juntó en la mesa de Nochebuena con su equipo, capitaneado por Roque Máspoli, en la cuarta plaza de la tabla, con 16 puntos, solo superado por Real Madrid, líder; Las Palmas y Barcelona, aunque con los merengues bastante lejos (25 puntos e invictos). Sin embargo, en 1963 el Elche pasó la Navidad en segunda posición, sin duda la más feliz de todas en su centenaria historia.

Heriberto Herrera, entrenador del Elche en la 63-64 / INFORMACIÓN

Aquel equipo entrenado por el paraguayo Heriberto Herrera, en el que destacaban Romero, Cardona (al que quiso fichar el Inter de Milán por aquellas mismas fechas), Lezcano o Quirant firmó una primera vuelta espectacular y en la jornada 13 estaba a solo un punto del Barcelona, al que igualaría antes de terminar el año, ya que hubo partidos el 29 de diciembre. Sin embargo, los ilicitanos no pudieron resistir el ritmo y finalizaron la liga en quinta posición.

Invictos en casa

Ahora, el Elche vuelve a tener motivos para celebrar al máximo, futbolísticamente hablando, esta Navidad. Especialmente por la versión mostrada en el estadio Martínez Valero, donde el conjunto dirigido por Sarabia mantiene su condición de invicto (cinco victorias y cuatro empates en nueve partidos) y ha despedido el año 2025, histórico por el ascenso a Primera, con dos soberbias goleadas: 3-0 al Girona y 4-0 al Rayo Vallecano.

Precisamente esos dos partidos, en los que la plantilla consiguió sumar seis puntos, permitirá a los jugadores franjiverdes alargar un poco sus vacaciones. Sarabia pactó con sus capitanes alargar un día el regreso al trabajo si en los tres últimos partidos del año se obtenían cinco o más puntos, cifra finalmente superada. Dicho y hecho.

El Elche celebra uno de los goles al Rayo / Matías Segarra

La plantilla del Elche está citada para volver a los entrenamientos el lunes 29 de diciembre por la tarde, por lo que futbolistas y técnicos dispondrán de una semana entera para cargar pilas, aunque los jugadores se llevarán «deberes» particulares para no desconectar por completo durante sus días libres.

Tras la Navidad, eso sí, al Elche le tocará activarse rápidamente, con alguna sesión doble de trabajo y con entrenamientos tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero, ya que la competición vuelve el día 3 con un derbi autónomico de altos vuelos en el Martínez Valero contra el Villarreal.