Premio para la plantilla del Elche: un día más de vacaciones navideñas

La plantilla del Elche ha comenzado este lunes sus vacaciones de Navidad y no regresará a los entrenamientos hasta el 29 de diciembre por la tarde, un día después de lo previsto, tras el pacto al que llegó con el técnico Eder Sarabia, que les pidió sumar más de cinco puntos en los tres últimos partidos de Liga.

El Elche derrotó por 3-0 al Girona, el 7 de diciembre, perdió con el Mallorca (3-1), seis días después, y goleó al Rayo Vallecano, el pasado domingo (4-0).

La plantilla y el cuerpo técnico habían pactado, según desveló el entrenador, Eder Sarabia, conceder un día más de descanso si el equipo sumaba más de cinco puntos las tres últimas fechas del año. En el caso de no haber alcanzado esa cifra, los jugadores habrían regresado a los entrenamientos el domingo.

Así ha sido el entrenamiento del Elche preparatorio para el partido frente al Mallorca / Información

Entrenamiento el 1 de enero

"Con los jugadores hay que hacer pactos y no saltárselos ni de un lado ni del otro. Volveremos el lunes, el martes tendremos sesión doble y entrenaremos también los días 31 y 1 porque, por suerte o por desgracia, el próximo partido está a la vuelta de la esquina", explicó el técnico.

Eder Sarabia dialoga con Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, en la previa del partido. / Matías Segarra

"Hay que tener una convivencia basada en los pactos y ser rigurosos con ellos", señaló el preparador vasco, que desveló que sus jugadores deberán seguir durante esta semana de descanso un plan especial de trabajo, en el que se entrenarán por su cuenta durante tres días.

"Queda mucha temporada por delante y tenemos mucho trabajo. Estamos felices, pero queremos más", apostilló el técnico vizcaíno.