El otro subidón del Elche: de 6 millones en derechos de televisión... ¿a más de 40?

LaLiga ha hecho público este lunes el reparto de derechos televisivos correspondiente a la pasada temporada (2024-2025), detallando cada cantidad percibida por los clubes de Primera y Segunda División.

En total, la "tarta" a repartir entre los clubes profesionales de fútbol fue de casi 1.500 millones de euros (1.432, 12 para ser concretos), de los que prácticamente 1.300 se quedaron entre los 20 de Primera y el restante fueron para los de Segunda.

Los jugadores del Elche celebran un gol / Matías Segarra

En esta categoría militaba el Elche, que percibió 6,21 millones de euros por los derechos de televisión de la 2024-2025, que quedaron en algo menos (6,05 millones) tras los ajustes realizados por el acuerdo asambleario (Plan Impulso CVC), de diciembre de 2021.

Ascenso a Primera División

Con el ascenso a Primera División, el subidón del Elche en este apartado de cara a la presente campaña será más que notorio. No hay más que ver los datos de la máxima categoría hechos públicos por la patronal de clubes para darse cuenta de ello.

Ingresos por derechos de TV en Segunda División durante la 2024-2025 / LaLiga

En la 2024-2025, la entidad que menos dinero percibió por derechos de televisión en la élite del balompié nacional fue el Leganés, que rozó, tras el reajuste por el Plan Impulso, los 40 millones de euros. Aunque se quedara ahí, el club franjiverde multiplicaría de un año a otro por cinco sus ingresos en esta matería.

Las cantidades exactas no se conocerán hasta más adelante. Este no es el único subidón en materia presupuestaria con el que cuenta el Elche, ya que hay que recordar que tanto en la campaña de abonos como en ticketing o publicidad vendida, las cantidades también van a ser mucho más altas en Primera que en Segunda División.