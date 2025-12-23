Encuesta | ¿Cuál ha sido el mejor partido del Elche en 2025?

El Elche ha disputado en 2025 un total de 44 partidos oficiales (21 de Segunda División, 18 de Primera y 5 de Copa del Rey) en los que consiguió el ascenso a la máxima categoría y, hasta el momento, ocupar una posición holgada en la élite y seguir vivo en el presente torneo del KO.

Un año, por lo tanto, histórico para la entidad centenaria, que de la mano de Eder Sarabia ha conseguido asentar un estilo de juego que da solidez al proyecto del Elche, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

De esos 44 partidos han habido más sonrisas que lágrimas, más victorias que derrotas, pero seguramente cada aficionado tendrá su preferido, por el motivo que sea. A continuación, desde INFORMACIÓN elevamos cinco candidaturas a "partido del año". Al final de este texto se puede seleccionar la favorita...

Elche 4-0 Las Palmas

El 5 de enero de 2025, el Elche empezó del mejor modo posible el año. En Copa, contra un Primera División, los franjiverdes avisaron de lo que iban a ser capaces de hacer, pasando por encima de un rival de superior categoría y obteniendo el billete para los octavos de la competición.

El Elche no dio opción a la Unión Deportiva y la arrolló, con goles de Rodrigo Mendoza, al filo del descanso; y de Affengruber, Salinas y Fernández Mercau en la segunda parte. Nada mal como primer partido de 2025 para lo que vendría después...

Elche 3-1 Castellón

Las derrotas en Santander y Miranda de Ebro habían frenado un pelín la euforia desatada en el franjiverdismo por la buena marcha de su equipo. Y entonces visitaba el Martínez Valero un Castellón que en pretemporada había goleado a los ilicitanos y que se veía como un rival siempre incómodo por su imprevisible planteamiento táctico.

Aquel día, los hombres de Sarabia firmaron un ejercicio de madurez y equilibrio que definitivamente les postuló al ascenso. Supieron sufrir y aprovecharon los erorres del Castellón, superándole con los goles de "Canario" Álvarez y Germán Valera, antes del descanso; y John.

Deportivo 0-4 Elche

El gran día de 2025 (1 de junio) coincidió con un partidazo del Elche, todo hay que decirlo. Si había nervios por jugarse el ascenso en la última jornada, en la otra punta de España, Sarabia y sus jugadores respondieron con una goleada que permitió paladear el merecido éxito sin apenas sufrimiento.

Solo una primera ocasión deportivista alteró los nervios ilicitanos. Luego llegaron las dianas de Mourad, John y Germán Valera para asegurar el ascenso en media hora. Desde entonces, la fiesta, coronada por el capitán Pedro Bigas con el último gol de la temporada en el tramo final del duelo.

Elche 2-2 Real Madrid

El Elche no ganó al Real Madrid el pasado 23 de noviembre. No necesitó hacerlo para demostrarle al mundo su nivel. Y el merecimiento que tuvo para haber dejado los tres puntos en el Martínez Valero y haber derrotado al club más laureado del planeta.

Polémica aparte por el gol del empate de Bellingham, que llegó tras una más que probable falta de Vinicius a Iñaki Peña; el Elche dominó en muchas fases del encuentro al Madrid, hizo un golazo en una acción colectiva espectacular finiquitada por Febas y soñó con el triunfo tras el tanto de Álvaro Rodríguez. No siempre hay que ganar para brillar.

Elche 4-0 Rayo Vallecano

El último partido de 2025 cierra la lista, disputado el 21 de diciembre. Una goleada que supone el broche ideal a un año histórico, no solo por el resultado sino por la manera de conseguirlo. La definición perfecta de lo que ha sido el Elche de Sarabia durante estos doce meses.

Los franjiverdes golearon al Rayo con tres auténticos golazos. El primero, en acción individual, con el sello de Héctor Fort. Los dos siguientes, en jugadas colectivas que describen el estilo de juego actual de los ilicitanos, finalizadas por Álvaro Rodríguez y Germán Valera. La última diana de 2025 la anotó Martim Neto.