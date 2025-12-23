El guardián de los recuerdos del Elche

Una vida ligada al Elche con mil anécdotas, aventuras y recuerdos. El «Maestro» Prieto, a lo largo de las décadas, se ha ganado un hueco en el corazón, ya no solo de los aficionados franjiverdes, también de directivos, jugadores y entrenadores del propio club. A sus 77 años, Prieto nunca ha dejado de acompañar al equipo de su corazón y le ha tocado vivir desde sus propias carnes los peores episodios de la historia de la entidad, desde la década de los noventa hasta el descenso administrativo de 2015, un fatídico acontecimiento que le hizo tener un desencuentro con el equipo de sus amores.

Fruto de la pasión por su Elche, y también por el fútbol en general, su casa se ha convertido en un museo con un valor emocional incalculable. Cerca de 500 camisetas de todas las épocas están colgadas del techo, mientras que las paredas están forradas con recortes de periódicos, fotografías, cuadros, álbumes, cromos o incluso pósters. Las dos salas que el «Maestro» tiene reservadas para «sus fiestas» son un repaso a la historia del fútbol y ahí aparecen personalidades de todo tipo, desde algunos de los mejores futbolistas de la historia como Alfredo di Stéfano hasta la actual plantilla del Elche, pasando por periodistas, directivos y, cómo no podía ser de otra forma, también amigos.

El maestro Pietro, una vida ligada al Elche / Pilar Cortés

De su antigua profesión nace el apodo «Maestro». El guardián de los recuerdos franjiverdes se ha dedicado gran parte de su vida a la construcción, siendo maestro de obra, residiendo ahí la explicación del motivo por el que es conocido de esta manera. La construcción, además de ser su forma de vida, también le abrió la puerta a muchos contactos que han terminado estampados en las paredes de su casa con fotografías firmadas o colgados del techo en forma de camisetas.

Leyendas franjiverdes

Desde hace mucho tiempo atrás, su hogar ha sido sede de almuerzos, comidas y cenas donde han pasado algunas de las personas más importantes de la centenaria historia del Elche. La lista es larga y ahí aparecen nombres como Isidro, Lezcano, Asensi, Vavá, el «pelao» Ramos, Lico, «Boby» Esteban, Romero... El «Maestro» ha sido capaz de juntar en su casa a una nómina de históricos tremenda, pero sin dejar de lado al Elche actual, pues muchos causantes del buen momento que está atravesando la franja también han disfrutado de mañanas y tardes en el museo franjiverde.

Por lo que respecta al Elche de hoy, Pepe no puede estar más enamorado del entrenador y de la directiva. Sobre Christian Bragarnik no duda en elogiar su gestión sin dejar de acordarse de los culpables del aciago episodio de 2015: «Braganik lo está haciendo muy bien porque ha saneado al equipo. Este hombre ha arreglado el Martínez Valero y lo critican porque ficha tarde. Cuando no puede fichar, no ficha, no como hacían antes, que terminaron hundiendo el club. Estoy muy contento con la propiedad de ahora». No solo Bragarnik es de su agrado, pues Sarabia también es fruto de su devoción. Eso sí, si fuese por él, no se darían tantos pases. «Sarabia es un pedazo de pan, lo que pasa es que él muere con su idea y le gusta salir jugando la pelota. Para mí, hay partidos que debería cambiarlo, podríamos llevar seis o siete puntos más», asevera.

«¿Quién falta por venir aquí? Me encantaría que Josan viniese a comer algún día» José Francisco «Maestro» Prieto — Aficionado del Elche

No solo la directiva y el entrenador lo tienen enamorado, también la afición actual, en especial la juventud. «Me quedo muerto de ver a todos los chiquillos que hay ahora en el Martínez Valero. Yo he sufrido mucho en Segunda y en Segunda B», confiesa. Para él, la afición atraviesa su mejor momento y está disfrutando de una temporada espectacular con un favorito claro: David Affengruber.

Alegrías y penas del Elche

Tras repasar la historia de la franja, pasando por todos los momentos clave a lo largo de sus 102 años de existencia, el «Maestro» tiene claro cuál es su mejor recuerdo, la final de Copa de 1969. Por aquel entonces legó a fundir el claxon de su antiguo Renault 4L y a sus 21 años no dudó en viajar a Madrid con la ilusión por bandera. No todo han sido alegrías, ni mucho menos, por lo que no pudo pasar por alto la dura década de los noventa: «Tenía que poner 300 pesetas para pagar la luz. Era un completo desastre y no había un duro». En el 2015 también se vivió uno de los peores episodios de la historia y eso le llevó a apartarse del Elche por primera vez en su vida, ya que, según él, «se hizo un crimen y no había derecho». No sería hasta la temporada pasada cuando, tras la insistencia desde el club para su regreso, se volvería a abonar con una pasión renovada y la ilusión de que «ahora se están haciendo muy bien las cosas».

El «Maestro» posa junto a la camiseta del Elche de los récords firmada por todos los jugadores de la plantilla. / Pilar Cortés

Tras miles de recuerdos, el primero nunca se olvida y para ello, hay que rebobinar más de sesenta años en el tiempo. Por aquel entonces, el «Maestro» engañó a su madre diciéndole que iba a comer con los amigos para poder ver al Elche en Murcia, costándole el viaje y la entrada 60 pesetas. Eso sí, no pudo ver a su querido equipo ganar, ya que el resultado final fue de empate a dos. Fruto de este amor por la franja, el pasado 11 de diciembre nació la Peña Franjiverde «El Maestro», una agrupación que busca apoyar al Elche y rendir homenaje a su fan más incondicional. La presentación contó con la presencia de Eder Sarabia y de Nino, coincidiendo ambos en que el conjunto franjiverde se encuentra inmerso en el momento más dulce de los últimos años.