André Silva y el Mundial: la convocatoria del "9" del Elche se enfría

En la lista de los deseos de cualquier niño o niña que sueña con algún día dedicarse al fútbol suele destacar un denominador común: el representar a su país en una Copa del Mundo. Pocos son los privilegiados que lo cumplen. Exactamente, 25 por cada combinado nacional, cada cuatro años. De la actual plantilla del Elche, solamente un jugador conoce el sentimiento que supone formar parte de la cita más importante del universo futbolístico. Además, por partida doble.

El "9" del Elche, André Silva, fue convocado por la selección portuguesa en el Mundial de 2018 (Rusia) y en el de 2022 (Catar). A sus 30 años, el luso quiere subirse al que podría ser su último tren para asistir a una Copa del Mundo, con fecha para el próximo junio y destino a Canadá, México y Estados Unidos.

El seleccionador portugués, Roberto Martínez, de nacionalidad española, tiene a André Silva entre sus candidatos para completar el centro del ataque. Dos de ellos son insustituibles. Uno será Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la historia del fútbol. El ahora jugador del Al Nassr jugará sus sexto Mundial con los 40 años cumplidos. El otro, Gonçalo Ramos. El delantero del PSG también es fijo en las listas de Martínez y, salvo lesión que lo impida, se subirá al avión que parta hacia América.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Portugal. / UEFA Nations League

"Después de reflexionar, estamos pensando lo que podríamos hacer. Como bien sabéis, en la posición de lanza de punta (delantero centro) hemos venido trabajando con Cristiano Ronaldo, con Gonçalo Ramos y con Diogo Jota. Este último para nosotros es una referencia. Sabemos que está con nosotros y vamos a intentar dar todo para conseguir su sueño, que era ganar el Mundial", dijo Martínez, en declaraciones recogidas por el medio portugués A Bola, sobre su intención de brindar a Diogo Jota, fallecido trágicamente en un accidente de coche, la primera Copa del Mundo en la historia de Portugal.

"Necesitamos a otro atacante. Y para elegirlo, tenemos ahora mismo tres opciones", añade el entrenador catalán. Las tres opciones, según sus propias declaraciones, aseguró tenerlas bien definidas: Joao Paulo Dias 'Paulinho' (Toluca), Fabio Silva (Borussia Dortmund) y André Silva. En la carrera por formar parte de la expedición portuguesa mundialista, el delantero centro del Elche ha perdido algo de fuerza en los últimos tres meses. Pero sobre todo durante este diciembre, cuando ha estado lesionado.

Su último gol lo anotó el 5 de octubre en Mendizorroza, en la jornada 8. Desde entonces, ha jugado 407 minutos sin ver portería a lo largo de las últimas semanas del año. Además, una concatenación de molestias musculares no le han permitido jugar en el último mes (solo saltó al verde tres minutos en Son Moix). Esto, al margen de su falta de continuidad, ha permitido la irrupción en el once de Álvaro Rodríguez, quien está completando grandes actuaciones y será competencia seria cuando André Silva esté de nuevo listo para volver a competir.

Su falta de continuidad a seis meses del Mundial va empieza a mermar sus opciones de ir convocado. Además, a su situación personal hay que sumarle el gran momento que atraviesa Paulinho, delantero del Toluca mexicano (compañero de Nico Castro) y serio candidato a formar parte de la lista de Roberto Martínez. Paulinho ha sido campeón del Trofeo de Apertura en México, donde ha sido el máximo goleador de la competición. A sus 34 años, ha hecho 34 goles en 2025. Eso sí, logrados en una liga de menor nivel que la española. Pese a ello, es con una amplia diferencia el delantero más en forma de las tres alternativas que valora Roberto Martínez.

Paulinho, delantero portugués del Toluca, posa con el título recientemente obtenido. / TOL

Fabio Silva, al igual que el franjiverde André, tampoco atraviesa un gran momento. El delantero del Borussia Dortmund apenas está jugando en Alemania. De hecho, distintos medios apuntan a que podría salir cedido este mismo invierno en busca de minutos, con varios clubes de España como principales candidatos para hacerse con sus servicios. Los Silva (André y Fabio), a seis meses para la disputa del Mundial, están por detrás en cuanto a rendimiento del "9" más en forma, el veterano Paulinho.

Affengruber, Diang y "El Toro"

David Affengruber con Austria, Grady Diang con el Congo y Álvaro Rodríguez con Uruguay son otros de los jugadores del Elche que más opciones tienen de ir al próximo Mundial. Por su parte, Affengruber ya ha sido incluido en la lista de reservas en un par de ocasiones. El central está completando una gran campaña en su estreno en Primera División. Su inclusión en la lista definitiva para viajar a Estados Unidos es toda una incógnita a estas alturas.

Diang es el que tiene opciones más remotas de asistir. Primero porque el Congo todavía no está clasificado y deberá de superar la repesca. Y segundo porque no ha sido convocado para la Copa África que arrancó la semana pasada. Una buena segunda vuelta en Elche, siempre y cuando el Congo termine clasificando, podría catapultarle a la cita mundialista.

Diang, con el balón controlado durante un partido con la República Democrática del Congo. / RDC

Otro que está sumando grandes opciones durante el último mes es "El Toro". El delantero ha hecho gol al Real Madrid, a la Real Sociedad y al Rayo Vallecano en las últimas semanas. Está sumando argumentos para convencer a un Marcelo Bielsa que, tras los adioses de Edinson Cavani y Luis Suárez a la selección, anda falto de referencias ofensivas.