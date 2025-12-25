'Vuelve corazón franjiverde' se estrena con "sold out"

'Vuelve corazón franjiverde', el documental que relata el reciente ascenso del Elche a Primera División, llega a los cines. Desde este jueves 25 de diciembre, los aficionados podrán disfrutar de la pieza audiovisual, que ya ha hecho "sold out" en su primer pase. El documental se puede ver exclusivamente en los cines ABC del centro comercial L'Aljub.

No quedan entradas para el primer visionado, pero también se están agotando a un ritmo importante los pases de los siguientes días. Habrá un turno fijo, todos los días a las 20:30 horas. Las entradas tienen un precio general de 9,60 euros, con descuentos para menores de edad, desempleados y jubilados, entre otros. Se pueden adquirir tanto en las taquillas del cine, en físico, como a través de la página web de los cines ACB, pinchando en este enlace.

Un documental "íntimo y profundo"

El documental reúne varios de los acontecimientos más importantes de la temporada pasada en clave franjiverde. También analiza la situación que atraviesa el club desde la retrosprectiva, con declaraciones de Christian Bragarnik de hace varios años y actuales, destacando así la evolución en todas las parcelas que ha sufrido la entidad.

Pese a que no cuenta con imágenes propias del principio de la temporada, sí que se muestran brutos inéditos, sobre todo del partido en Riazor, la fiesta posterior y la rúa del día siguiente, que llevó a cerca de 200.000 personas a las calles de la ciudad. También hay relatos exclusivos, tanto de algunos dirigentes como de varios de los futbolistas más importantes en la consecución del regreso a Primera División.

Así ha sido el estreno del documental del Ascenso del Elche CF / Áxel Álvarez

El documental está producido por ‘39 Escalones Films’ y ‘New Drama Producciones’ y es dirigido por Toni Bestard, tres veces nominado a los Premios Goya. El director de la pieza, aseguró a este periódico en la premier que "es un documental que va a llegar al corazón de la afición. Es cierto que parte de las imágenes ya son públicas, pero la pieza tiene mucha épica y va a emocionar de nuevo a cualquiera. Tiene una visión distinta a lo habitual, más íntima y profunda de lo que es el club".

"La producción ha sido cortita. Hemos tenido apenas seis meses para producirlo y tenerlo listo para ser estrenado", añadió. Además, Bestard también dijo que el documental sirve, entre otras cosas, para conocer de cerca a figuras como "Bragarnik, Eder Sarabia y parte de la plantilla".