Valencia-Elche: Entradas visitantes, precios y cómo comprarlas

La afición del Elche dispone de 698 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Valencia-Elche del próximo sábado 10 de enero (21 horas) en el estadio de Mestalla, correspondiente a la jornada 19 de la Primera División. Además, como es costumbre, el club ha informado que del montante total un 10% queda reservado para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente para abonados a partir del martes 30 de diciembre, a las 12:00 horas, a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. Cada usuario podrá agrupar en su portal hasta un máximo de cuatro abonos y, de este modo, adquirir desde esa misma gestión las entradas correspondientes. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por el club local.

Desplazamiento organizado

Para facilitar el desplazamiento de la hinchada franjiverde a Valencia, el club ha organizado un viaje en autobús a un precio de 13 euros cada plaza. En caso de confirmarse, la salida está prevista para el sábado 10 de enero, a las 16:00 horas, desde el estadio Martínez Valero, con regreso tras la finalización del encuentro. La inscripción se realizará a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento.