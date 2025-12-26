Entradas Valencia-Elche
Valencia-Elche: Entradas visitantes, precios y cómo comprarlas
La localidad tiene un precio de 30 euros y el club ha organizado un viaje en autobús para facilitar el desplazamiento a Mestalla
La afición del Elche dispone de 698 entradas visitantes, a un precio único de 30 euros, para el Valencia-Elche del próximo sábado 10 de enero (21 horas) en el estadio de Mestalla, correspondiente a la jornada 19 de la Primera División. Además, como es costumbre, el club ha informado que del montante total un 10% queda reservado para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación.
Las entradas estarán disponibles exclusivamente para abonados a partir del martes 30 de diciembre, a las 12:00 horas, a través del apartado ‘Solicitud de entradas’ del Área del Abonado. Cada usuario podrá agrupar en su portal hasta un máximo de cuatro abonos y, de este modo, adquirir desde esa misma gestión las entradas correspondientes. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta agotar las localidades disponibles facilitadas por el club local.
Desplazamiento organizado
Para facilitar el desplazamiento de la hinchada franjiverde a Valencia, el club ha organizado un viaje en autobús a un precio de 13 euros cada plaza. En caso de confirmarse, la salida está prevista para el sábado 10 de enero, a las 16:00 horas, desde el estadio Martínez Valero, con regreso tras la finalización del encuentro. La inscripción se realizará a través del Área del Abonado y estará sujeta a la demanda mínima necesaria para llevar a cabo el desplazamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
- La Generalitat licitará 'de forma inminente' por casi 6 millones la reforma del antiguo asilo de Orihuela
- Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones
- Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- Los Bomberos de Alicante alertan de un 'punto crítico' por falta de personal en plena Navidad
- Cabalgata de los Reyes en Alicante: todo lo que tienes que saber de la venta de sillas que arranca este viernes