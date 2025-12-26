Elche CF
Un estudio valora en 326 millones de euros el impacto económico del ascenso del Elche
El análisis elaborado por KPGM también estima que el regreso a la élite implica la generación de 3.800 puestos de trabajo
Según la herramienta de impacto económico desarrollada por KPMG para los clubes de LaLiga, el impacto económico del proyecto institucional del Elche alcanzará los 326,38 millones de euros para la ciudad y la región tras el ascenso de la entidad a Primera División.
La metodología aplicada por KPMG contempla tres niveles de impacto. El impacto directo recoge la actividad generada por el propio club y por los agentes vinculados al fútbol profesional. El indirecto mide las transacciones derivadas de la demanda de bienes y servicios intermedios, mientras que el impacto inducido analiza el efecto del consumo asociado a las rentas generadas por el empleo creado.
Según el análisis comparativo de los clubes que lograron el ascenso a Primera División en la temporada 2023/24 (RCD Espanyol, Real Valladolid y CD Leganés), el salto de categoría a LaLiga EA Sports conlleva un incremento medio del 55,2% en el impacto económico con relación a Segunda División, un 61,6% en la recaudación fiscal y un 59,4 % en el empleo, además de un aumento de 0,6 puntos porcentuales en el peso sobre el PIB municipal.
Por lo tanto, la extrapolación para los datos del Elche estima el impacto económico en 326,38 millones de euros; en 140,6 millones de euros la recaudación fiscal y en la generación de 3800 puestos de trabajo.
Valoración del club
La entidad propiedad de Christian Bragarnik ha valorado positivamente el estudio recogido por KPGM. A través de sus canales oficiales, ha asegurado que los datos confirman "el valor que tiene sobre el entorno la presencia del Elche CF en el fútbol profesional, multiplicada con el ascenso a la máxima categoría. Y no sólo desde el punto de vista deportivo, con el equipo situado en la novena posición de la tabla, sino también desde el punto de vista económico y de visibilidad a nivel nacional e internacional para la ciudad de Elche, la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana".
Fuente
Estimación de la temporada 2025/26 del Elche CF realizada utilizando la media de los incrementos en los clubes que ascendieron a 1ª división de la temporada 2023/24 a la 2024/25. Esta media está calculada a través de herramienta de impacto económico desarrollada por KPMG.
