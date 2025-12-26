Elche CF
¿Ha jugado el Elche algún partido en fechas navideñas?
A lo largo de su historia ha sido bastante habitual ver a los franjiverdes jugar en esta época
Con la liga parada en España y los futbolistas descansando y disfrutando de la Navidad, aunque ya les queda poco para volver (los del Elche lo harán el lunes 29), más de uno se preguntará si el conjunto franjiverde ha disputado algún partido oficial en estas fechas tan señaladas...
La respuesta corta es sí. La más amplia, bastantes. En la mayoría de las 25 temporadas del club ilicitano en la élite, este ha jugado algún encuentro en fechas navideñas, bien sea porque antiguamente no había parón a estas alturas del año o, recientemente, por modificaciones de los calendarios por motivos extraordinarios.
Covid y Mundial
Estos dos casos ocurrieron en 2020 y 2022. En la primera ocasión, debido a la pandemia, la temporada 2020-2021 empezó más tarde de lo habitual y necesitó aglutinar fechas para no extenderse demasiado en su conclusión. El Elche jugó el 30 de diciembre... contra el Real Madrid.
Los franjiverdes salvaron un empate (1-1) gracias a un penalti transformado por Fidel, que igualó la diana inicial de Modric. Un par de años después y debido al Mundial de Catar, que se disputó entre noviembre y diciembre, el Elche retornó a la competición el 29 de diciembre de 2022, perdiendo con el Atlético (2-0).
Colíder en Navidad
Hasta los años ochenta no existía la tradición de parar el fútbol por Navidad. Y en aquella época, la mayor parte esplendorosa para el Elche, las jornadas navideñas franjiverdes tienen dos etapas bien diferenciadas: muy positiva hasta 1967 y negativa después.
El partido que marcó el punto de inflexión navideño en la historia del Elche en Primera División acaeció el 31 de diciembre de 1967. En el vetusto Atocha, las uvas del Vinalopó se atragantaron: 5-0 con triplete de Arambarri. Una Nochevieja para olvidar.
Antes, las navidades habían sentado generalmente bien a la parroquia ilicitana: 3-2 al Sevilla con remontada exprés en los últimos minutos (27-12-59), un par de empates en Valencia y Zaragoza los dos años siguientes, un espectacular 4-2 al Levante (27-12-64), una victoria a domicilio en el campo del Valencia (26-12-65), un 3-0 al Sevilla (29-12-66)...
Sin embargo, el día navideño más feliz en la historia del Elche fue el 29 de diciembre de 1963. Aquella tarde, en Altabix, se produjeron dos hechos casi insólitos. El uruguayo Héctor Ramos, poco dado a marcar goles, hizo un doblete que permitió al Elche derrotar al Oviedo y colocarse colíder en la tabla, igualado a puntos con el Barcelona.
En los finales de los sesenta, los setenta y los ochenta, la Navidad franjiverde ya fue más dura. El Elche fue perdiendo peso en el fútbol nacional y en aquellas fechas llegaron bastantes derrotas. Los ilicitanos incluso jugaron dos partidos el 1 de enero: 1-3 contra el Barça en 1978 y 0-0 con el Betis en 1989. Era otra época, en la que ni el fútbol ni el Elche descansaban por Navidad.
