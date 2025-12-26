Sarabia y el éxito del Elche: el decálogo del entrenador revelación

El Elche es una de las sensaciones de esta primera mitad de temporada, tanto por los resultados que está obteniendo siendo un recién ascendido como, sobre todo, por el juego que está desplegando, especialmente en sus partidos como local en el estadio Martínez Valero.

Todo ello ha colocado en un óptimo nivel de atención mediática a su entrenador, un Eder Sarabia que ya apuntaba maneras como ayudante de Quique Setién y que en la ciudad de las palmeras ha encontrado el lugar y el proyecto ideal para dar el paso siguiente que necesitaba su carrera, consolidando su trabajo con la imagen que ofrece su escuadra día a día.

Sarabia está consiguiendo un Elche de autor, gracias a una serie de decisiones que le consagran como un entrenador capaz de encontrar alternativas a sus ideas más intrínsecas con nuevas apuestas que primero sorprenden y, casi siempre, luego funcionan. El decálogo de un entrenador de Primera.

Febas como faro

Una de las principales diferencias entre Beccacece y Sarabia es la gestión del rendimiento de un Febas que pasó de la indiferencia con el argentino al liderazgo con el vasco. En dos temporadas, Febas se ha convertido en el termómetro del equipo, llevando la voz del juego con un ligero cambio de posición que ha aumentado su productividad. Su calidad, conducción, pase y definición le han convertido en un centrocampista completo que lleva el timón de este Elche.

Febas celebra su gol al Madrid, con Álvaro Núñez felicitándole / Pablo Miranzo/EFE

Carrilero Valera

En plena lucha por el ascenso, Sarabia se sacó de la manga la opción de Germán Valera como carrilero por la izquierda. Tras una expulsión dolorosa, mantuvo su apuesta el día decisivo, en la última jornada, sentando a Salinas. Salió perfecta. Y ha tenido continuidad. En Primera, el murciano ha dado el paso que necesitaba su carrera. No para de correr, tiene desborde en ataque y ayuda más de lo que podría imaginarse en defensa. Da continuidad a una idea de reconversión de los extremos que se ha convertido en algo bastante habitual en el fútbol de élite.

Aguado, el pivote silencioso

Sarabia quiso a Marc Aguado en el Elche desde el primer día que llegó. Tuvo que esperar a febrero, pero lo consiguió. Hace años lo comparó con Sergio Busquets y el tiempo le está dando la razón, siempre teniendo en cuenta las evidentes diferencias de nivel que pueda haber en la misma. Aguado es ese futbolista tantas veces infravalorado, como el propio Busquets, que sueles echar de menos cuando no lo tienes. Ha encontrado un punto de madurez que le ha convertido en imprescindible. Siempre bien colocado, siempre dispuesto a ayudar al compañero y muy poco propenso al error. El ojito derecho de Eder.

Líbero Affengruber

El nivel del austriaco como franjiverde desde su fichaje, siendo un absoluto desconocido, es incuestionable. Sin embargo, un añadido es la capacidad que está teniendo para adaptarse a las nuevas exigencias que le va proponiendo el cuerpo técnico. Affengruber se ha adaptado a la perfección al rol del clásico líbero en defensa de tres centrales, atento a lo que precise cualquiera de sus dos compañeros y con una impoluta salida de balón. En el mismo partido también es capaz de adaptarse, si es necesario, a jugar como marcador individual a campo abierto. Una joya defensiva para cualquier entrenador que está siendo bien pulida por Sarabia.

Affengruber, futbolista del Elche / Áxel Álvarez

La banda Núñez-Fort

El fichaje de Héctor Fort ponía en peligro la titularidad de uno de los futbolistas más regulares bajo la batuta de Sarabia, Álvaro Núñez. Tocaba encontrar el modo de aprovechar las virtudes del canterano del Barça sin depreciar las del del Athletic. Y ya se está viendo el resultado. La decisión de Sarabia de ponerlos a los dos en la banda derecha, con Núñez en una zona algo más interior, está resultando un acierto. Sobre todo porque Fort ha conseguido elevar su nivel, tras un inicio de temporada discreto, entre lesiones y falta de adaptación. Una mezcla inesperada conseguida a base de buena observación y valentía para cambiar cosas.

Lateral Bigas

A los 35 años, un futbolista rara vez va a aceptar con buena cara un cambio de rol como el que se le ha propuesto a Pedro Bigas en las últimas semanas. El balear, como central, formaba una sociedad más que productiva con Affengruber. Sin embargo, el cuerpo técnico franjiverde ha encontrado en su figura una nueva vía para hacer daño a los entramados tácticos rivales, utilizándole casi como lateral o carrilero. En casa parece un puñal, con su asistencia a Álvaro Rodríguez el día del Rayo como ejemplo perfecto de lo que puede aportar en esa nueva posición.

Bigas, capitán del Elche, se dispone a sacar de banda, con Sarabia detrás / EFE

Multiusos Chetauya

A priori, John no parece un futbolista que case especialmente con la idea de juego de Sarabia. Pero algo ve el técnico en el joven murciano que le hace incluirle casi siempre en sus planes, como titular o suplente. En este caso ha sido fundamental no penalizarle por los errores que haya podido cometer. John evoluciona y va aportando cada vez más recursos a las capacidades que le convierten para Sarabia en un futbolista funcional, del que echar mano para diversas situaciones comprometidas en variadas posiciones del campo.

Diang como interior

El congoleño fichó por el Elche como extremo, al menos en teoría. Pese a ello, Sarabia le hizo debutar en el amistoso de Murcia de septiembre... como interior. Aquella noche fue una pesadilla para el africano, pero ni el entrenador arrojó la toalla con su idea ni el futbolista se vino abajo. Esta apuesta ha tenido continuidad en liga y solo la propensión a las lesiones de Diang la han frenado. Todo hace indicar que, si el tono físico del jugador acompaña, Sarabia va a continuar explotando esta posibilidad que quizás ni el propio futbolista había tenido en mente durante su carrera.

Gestión de la delantera

La marcha de Mourad dejó a Sarabia con tres delanteros a utilizar (Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez). Y el vasco va manejando los tiempos a su antojo, aprovechando estados de forma y bajas por lesión de alguno de ellos. Mir parece intocable, aunque cuando ha jugado como principal referencia, sin ninguno de los otros dos sobre el césped, ha rendido bastante peor. Con Silva o Álvaro a su lado mejora él, mejora el Elche y, especialmente, mejoran sus compañeros. El «problema» llegará cuando haya que repartir titularidades entre los tres.

Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez, entrenando con el Elche / ECF

Deseo concedido bajo palos

A Sarabia siempre le ha gustado rotar en la portería. Y, en verano, Christian Bragarnik le concedió la oportunidad de hacerlo con la cesión de Iñaki Peña, competencia durísima para Dituro, mejor portero de Segunda en la 2024-2025. Ahora tiene dos porteros perfectamente adaptables a su modelo de juego, con sus diferencias a la hora de ofrecer alternativas en el inicio de la jugada y que, hasta la fecha, están rindiendo con nota cada vez que juegan. No será fácil mantener esta idea hasta junio, pero Sarabia tiene lo que quería.