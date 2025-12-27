El 2025 del Elche: un año de cine en blanco y verde

El Elche tacha las últimas fechas de un calendario muy especial en su historia, el de 2025, año en el que consiguió su séptimo ascenso a Primera División y en el que está firmando una prometedora campaña en la máxima categoría. 365 días que dejan multitud de datos y nombres, protagonistas directos de un capítulo inolvidable de la centenaria vida de la entidad franjiverde.

En 2025, el Elche ha disputado un total de 43 partidos oficiales, 38 de liga (21 en Segunda y 17 en Primera División) y cinco de Copa del Rey (dos en la 2024-2025 y tres en la 2025-2026), en los que ha obtenido 21 victorias, ha empatado 12 encuentros y ha sido derrotado solo en 10 ocasiones. Los ilicitanos han celebrado 65 goles, mientras que han encajado 44.

Por competición, en liga el Elche ha sumado 63 puntos (41 en la categoría de plata y 22 en la élite), repartiendo sus 17 triunfos en una docena en Segunda y los cinco del curso actual; los 12 empates en cinco y siete, respectivamente; y las nueve derrotas en cuatro y cinco en cada una de las dos temporadas que se han disputado durante 2025. En materia goleadora, en la primera parte del año los franjiverdes anotaron 31 tantos y recibieron 19; y en la segunda han visto puerta 23 veces y han tenido que sacar el balón del interior de su portería en 20 ocasiones.

Nico Fernández Mercau observa la pelota durante un partido en el Martínez Valero / Áxel Álvarez

En Copa del Rey, el Elche reparte sus cinco compromisos del 2025 en los dos del mes de enero, contra Las Palmas (4-0) y Atlético de Madrid (0-4) y los tres de la presente temporada, todos triunfos. En total, cuatro victorias y una derrota, con 11 goles anotados y cinco encajados.

De sobresaliente ha sido el rendimiento del Elche como local durante el año que terminará en unos días. El Martínez Valero solo ha visto dos derrotas en doce meses, la ya mencionada de Copa contra el Atlético, rival de una categoría superior por aquel entonces; y la del Levante (1-3) en el tramo final de liga de la 2024-2025, que hizo peligrar el salto de categoría.

Los 21 partidos oficiales de 2025 en la ciudad de las palmeras (19 de liga y dos de Copa) han finalizado con 14 triunfos locales, cinco empates y las dos mencionadas derrotas. Si el papel en la categoría de plata del Elche en su feudo ya era meritorio, más lo está siendo entre los mejores de España. Hasta el momento no ha perdido en el Martínez Valero, ofreciendo una excelente imagen en todos sus encuentros y concluyendo el año con tres grandísimas actuaciones: el empate (2-2) con sabor a victoria contra el Real Madrid y las goleadas a Girona (3-0) y Rayo Vallecano (4-0).

André Silva y Ceballos, durante el Elche-Real Madrid / Alex Domínguez

Goleadores

En el apartado individual y hablando de goles, esta suerte fundamental del fútbol se la han repartido de manera muy coral entre 26 jugadores del Elche, a los que habría que añadir un número 27, por el tanto en propia meta de Maffeo (Mallorca).

Los máximos goleadores del Elche en 2025 han sido Rafa Mir y Germán Valera, con seis dianas cada uno, en el caso del murciano repartidas (tres y tres) en las dos temporadas. Les sigue André Silva, con cuatro; mientras que a continuación vendría un nutrido pelotón con tres goles: Mendoza, Fernández Mercau, «Canario» Álvarez, Sory Kaba, Adam, John, Josan, Mourad y Álvaro Rodríguez.

Germán Valera, Rafa Mir, Pedrosa y Affengruber celebran el gol ante Osasuna. / Jesús Diges / EFE

La nómina de anotadores franjiverdes en 2025 la completarían Salinas, Rashani, Febas, Óscar Plano, Álvaro Núñez, Martim Neto y Héctor Fort; con dos goles, y Affengruber, Nico Castro, Pejiño, Pedro Bigas, Fede Redondo y Ali; con uno. Cinco de estos 26 futbolistas han marcado algún tanto en ambos cursos: Mendoza, Adam, Germán Valera, John y Febas. Como efemérides, el primer gol de 2025 lo anotó Mendoza, contra Las Palmas en Copa (5 de enero), y el último fue obra de Martim Neto, ante el Rayo (21 de diciembre).

En el otro extremo del campo, el Elche ha alineado a tres porteros durante el presente año natural: Dituro, San Román e Iñaki Peña. El más utilizado de ellos ha sido el argentino, premio Zamora de Segunda División, que ha disputado 29 partidos (20 en la 2024-2025 y nueve en la 2025-2026) en los que ha recibido 26 goles (19 y siete, respectivamente). Le sigue Iñaki Peña, con 11 encuentros bajo palos y 14 tantos encajados, mientras que San Román jugó en tres ocasiones y recibió cuatro dianas, todas ellas contra el Atlético en Copa.

Matías Dituro (i), que será titular en Copa del Rey, se cruza con Iñaki Peña durante una sesión de trabajo de los porteros. / AXEL ALVAREZ

Así se cierra un año, el 2025, con momentos inolvidables para el franjiverdismo, que tuvo su cénit el 1 de junio, día del ascenso en A Coruña, con paliza incluida al Deportivo (0-4) y su posterior celebración, tanto esa misma noche como al día siguiente. Luego llegó un salto de categoría que está afianzando al conjunto dirigido por Eder Sarabia entre los mejores clubes del país, haciendo olvidar, al menos hasta el momento, aquel nefasto recuerdo del año del centenario, el anterior de la entidad en la máxima categoría. Un 2025 de cine para el Elche, con documental incluido, actualmente en las salas, que se espera sea la antesala de un 2026 que traiga todavía más noticias positivas.