Elche CF

El Elche pinta una franja verde a los premios de diciembre de LaLiga

Germán Valera, Héctor Fort e Iñaki Peña están nominados en cuatro categorías diferentes

Elche CF - Rayo Vallecano: el último partido del 2025 de los franjiverdes, en imágenes

Elche CF - Rayo Vallecano: el último partido del 2025 de los franjiverdes, en imágenes / Matías Segarra

David Marín

David Marín

LaLiga ha hecho públicos sus candidatos a los premios del mes de diciembre... con claro protagonismo franjiverde en los mismos. Tres futbolistas del Elche han sido nominados en cuatro categorías diferentes, por lo que optan a alguno de los galardones que otorga la patronal de clubes.

Germán Valera es uno de los cinco candidatos a mejor jugador de diciembre. El futbolista murciano ha disputado tres partidos de liga durante este mes, todos como titular, y ha marcado dos goles, uno al Girona y otro al Rayo Vallecano.

Germán Valera golpea el balón ante el Real Madrid.

Germán Valera golpea el balón ante el Real Madrid. / Alex Domínguez

Los rivales por el teórico máximo galardón mensual del carrilero franjiverde son Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Koke (Atlético de Madrid) y Radu (Celta).

Doble nominación para Fort

Héctor Fort opta en diciembre a dos galardones de LaLiga: mejor gol y mejor futbolista sub-23. En la primera categoría, el futbolista cedido por el Barça recibe su recompensa a la gran acción invididual que protagonizó contra el Rayo para abrir el marcador.

Los otros candidatos de Primera División a mejor gol del mes son Williot, del Celta al Real Madrid; y Carlos Romero, del Espanyol al Athletic. En la otra categoría, la de mejor joven, Fort compite con el propio Williot, además de hacerlo con Bellingham (Real Madrid), Jan Virgili (Mallorca), Marc Pubill (Atlético).

Por último, Iñaki Peña está nominado a la mejor parada de diciembre, junto a Oblak (Atlético) y Leo Román (Mallorca). El cancerbero alicantino recibe esta distinción por el tanto que negó a Abdón Prats en un remate casi a bocajarro, deteniendo el balón sobre la misma línea de gol.

La única categoría de los premios de LaLiga en lo que no hay candidato del Elche en diciembre es la de mejor entrenador, en la que Eder Sarabia ya fue galardonado en septiembre. Esta vez los tres nominados son Hansi Flick (Barcelona), Claudio Giráldez (Celta) y Manolo González (Espanyol).

TEMAS

