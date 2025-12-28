Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecidos naufragio BaliAlerta amarillaDemandas civilesBarrios ElcheMetamorfosis AlicanteTablero político
instagramlinkedin

Elche CF

El Elche regresará a los entrenamientos este lunes

La franja volverá a ejercitarse tras el parón navideño en el Díez Iborra a las 16:00 horas a puerta cerrada

Así ha sido el entrenamiento del Elche preparatorio para el partido frente al Mallorca

Así ha sido el entrenamiento del Elche preparatorio para el partido frente al Mallorca

Alex Domínguez

Kike Calabuig

Kike Calabuig

Fin de semana sin fútbol en Primera División por el parón navideño, pero los equipos, poco a poco, empiezan a volver a la rutina y al trabajo para encarar un tramo decisivo de la temporada. Uno de ellos es el Elche, ya que la franja regresará a los entrenamientos este lunes 29 de diciembre en el Díez Iborra a partir de las 16:00 horas tras poco más de una semana de inactividad. Las vacaciones arrancaron de forma inmejorable gracias al triunfo ante el Rayo Vallecano y ahora se empieza a vislumbrar el siguiente compromiso ante el Villarreal.

La primera sesión de trabajo será este próximo lunes 29 de diciembre a puerta cerrada en el Díez Iborra y tras ello, el martes se llevará a cabo una doble sesión. El día uno de enero también entrenarán y cuatro días más tarde será turno del entrenamiento a puertas abiertas en el Martínez Valero con fines solidarios. A partir de las 10:30 horas los seguidores podrán ver de cerca a los jugadores, por lo que será una ocasión inmejorable para que los más pequeños se encuentren con sus ídolos.

Para acceder a este entrenamiento solo será necesario llevar productos de higiene, alimentos no perecederos y comida para mascotas. Estos se entregarán en los puntos de entrada y serán atendidos por voluntarios del club. La iniciativa ha sido impulsada por el Elche junto a la colaboración de la Grada de Animación Fondo Sur 1923 y todo lo recaudado se destinará a DYA Elche y a la asociación de protección animal S.O.S. Patitas Ilicitanas.

Noticias relacionadas y más

Antes de esta jornada, que estará marcada por la ilusión y la solidaridad, el Elche se verá las caras ante el Villarreal en el Martínez Valero el tres de enero a las seis y media. Será el 18º duelo liguero para la franja esta temporada y también, el primero del año. Después de ello, el conjunto franjiverde viajará hasta Valencia para cerrar la primera vuelta de su temporada de regreso a la élite del fútbol español.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents