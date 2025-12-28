El Elche regresará a los entrenamientos este lunes

Fin de semana sin fútbol en Primera División por el parón navideño, pero los equipos, poco a poco, empiezan a volver a la rutina y al trabajo para encarar un tramo decisivo de la temporada. Uno de ellos es el Elche, ya que la franja regresará a los entrenamientos este lunes 29 de diciembre en el Díez Iborra a partir de las 16:00 horas tras poco más de una semana de inactividad. Las vacaciones arrancaron de forma inmejorable gracias al triunfo ante el Rayo Vallecano y ahora se empieza a vislumbrar el siguiente compromiso ante el Villarreal.

La primera sesión de trabajo será este próximo lunes 29 de diciembre a puerta cerrada en el Díez Iborra y tras ello, el martes se llevará a cabo una doble sesión. El día uno de enero también entrenarán y cuatro días más tarde será turno del entrenamiento a puertas abiertas en el Martínez Valero con fines solidarios. A partir de las 10:30 horas los seguidores podrán ver de cerca a los jugadores, por lo que será una ocasión inmejorable para que los más pequeños se encuentren con sus ídolos.

Para acceder a este entrenamiento solo será necesario llevar productos de higiene, alimentos no perecederos y comida para mascotas. Estos se entregarán en los puntos de entrada y serán atendidos por voluntarios del club. La iniciativa ha sido impulsada por el Elche junto a la colaboración de la Grada de Animación Fondo Sur 1923 y todo lo recaudado se destinará a DYA Elche y a la asociación de protección animal S.O.S. Patitas Ilicitanas.

Antes de esta jornada, que estará marcada por la ilusión y la solidaridad, el Elche se verá las caras ante el Villarreal en el Martínez Valero el tres de enero a las seis y media. Será el 18º duelo liguero para la franja esta temporada y también, el primero del año. Después de ello, el conjunto franjiverde viajará hasta Valencia para cerrar la primera vuelta de su temporada de regreso a la élite del fútbol español.