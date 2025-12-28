Un enero con asignaturas pendientes en el Elche

En una temporada marcada por la ilusión y el buen fútbol, no hay ningún instante de respiro. Hasta el momento, el curso ilicitano está siendo más que notable con unas sensaciones maravillosas en el Martínez Valero. La afición está respondiendo y el feudo franjiverde se ha convertido en un fortín donde ningún equipo ha sido capaz de ganar todavía en Primera División, pasando conjuntos de la talla del Real Madrid, Athletic Club, Betis o Celta de Vigo. La vuelta a la élite se podría catalogar como impresionante, con prácticamente todos los activos funcionando a pleno rendimiento.

El trabajo en la secretaría técnica no cesa y ahora, en el mes de enero, se abre una ventana para sumar más jugadores a la causa o, por el contrario, perder algunos activos que hasta el momento han ayudado a que el club alcance el buen momento en el que está inmerso. Pese a que el mercado de fichajes invernal no suele tener el movimiento que si tiene el estival, no deja de ser una oportunidad para que las plantillas cambien y, con ello, las dinámicas.

Como viene siendo habitual en los últimos años con Cristian Bragarnik a los mandos, el Elche no tendrá ningún tipo de prisa en lo que respecta a los movimientos de futbolistas, así fue en verano y el resultado, por el momento, está siendo satisfactorio. La secretaría técnica del conjunto franjiverde deberá enfrentarse a una serie de retos en este mes de enero en forma de llegadas y salidas.

En el apartado de llegadas, el objetivo principal será intentar reforzar una demarcación que no está muy poblada de efectivos, el extremo. Así lo ha comentado Sarabia en alguna ocasión, además de revelar en varias ruedas de prensa que el club está abierto a la posibilidad de incorporar alguna pieza que ayude a subir el nivel equipo, siendo esta incorporación un futbolista de rendimiento inmediato, por lo que, en principio, no se busca a alguien que necesite un periodo de adaptación.

En búsqueda de un extremo

Pensando en la posición de extremo, Diang llegó el pasado verano a Elche, pero durante este primer tramo de curso, Eder Sarabia lo ha estado situando en una demarcación más centrada. El congoleño ha estado lastrado por las lesiones, pero en las últimas actuaciones ha ido dejando destellos de su calidad y también, de su compromiso. Otro futbolista que ocupa la misma posición es Josan, la leyenda franjiverde. El crevillentino, a sus 36 años, sigue contando con la confianza del entrenador, pero sus minutos no están siendo excesivos y suele actuar como revulsivo en los tramos finales de los partidos, dando pinceladas de la clase que todavía atesora

Como siempre, no habrá ningún tipo de prisa por fichar y por lo que respecta a las fichas del primer equipo, no habrá ningún tipo de problema, pues el Elche cuenta con 21 licencias ocupadas, teniendo todavía otras cuatro libres.

Todo apunta a que las salidas van a tener más importancia durante el mes de enero y dentro de este apartado, la posible marcha de Iturbe mediante una cesión es el movimiento que parece estar más encaminado. El portero madrileño no ha sumado minutos más allá de los compromisos veraniegos de antes de empezar la temporada y en rueda de prensa, Eder Sarabia comentó que una posible cesión podría ser beneficiosa para su crecimiento.

La figura de Rodri Mendoza es otra que apunta a estar presente en muchos titulares durante el mes de enero. El joven futbolista franjiverde cuenta con muchos equipos detrás de él y en las últimas semanas ha ido perdiendo protagonismo en favor de futbolistas como Héctor Fort o Martim Neto.

El último trabajo que se le presenta a la secretaría técnica es el de las renovaciones. Algunas de las piezas que han llevado al Elche hasta donde está terminan su contrato esta temporada, por lo que a partir del uno de enero serán libres para negociar y firmar con quien quieran. Entre estos futbolistas aparecen los nombres de Álvaro Núñez y Aleix Febas, los dos jugadores con más minutos de la plantilla en liga esta temporada.