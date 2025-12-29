El Elche vuelve de Navidad con la historia en contra

Tras poco más de una semana de inactividad, el Elche ha vuelto al trabajo dejando atrás los polvorones, los turrones y los villancicos. Después del merecido descanso, los futbolistas del conjunto franjiverde se han vuelto a poner manos a la obra con el objetivo de vencer al Villarreal el próximo sábado tres de enero.

Para ello, Eder Sarabia volverá a enfrentarse a la historia, pues el primer duelo del año no acostumbra a traer buenas noticias para la hinchada ilicitana. A excepción de este 2025, donde se estrenó el año con una exhibición en el Martínez Valero ante Las Palmas, la última década solo ha dejado en el recuerdo empates y derrotas en lo que al primer duelo tras la vuelta de las vacaciones se refiere.

Germán Valera, Martim Neto y Álvaro Rodríguez celebran durante el último partido. / Matías Segarra

En enero de este mismo año, el Elche reapareció tras el parón navideño con uno de los mejores triunfos de los últimos años. Eran dieciseisavos de final de la Copa del Rey y la franja se enfrentó en el Martínez Valero a Las Palmas. Gracias a los goles de Mendoza, Affengruber, Salinas y Nico Fernández, los de Eder Sarabia apearon de la competición del KO a un rival de superior categoría en una exhibición.

Una vez se retrocede en el tiempo, los precedentes empiezan a tener peor color. El 2024 abrió sus puertas con otro duelo de Copa del Rey en el Martínez Valero, pero el resultado fue bien distinto. El Girona venció por 0 a 2 y eliminó a los franjiverdes de la competición, también en dieciseisavos de final.

Doce meses atrás, el 2023 arrancó con otro partido de Copa en el que la franja también quedó apeada de la lucha por llegar a la Cartuja. El Ceuta, equipo de Primera Federación, dio la campanada y eliminó a un Elche que luchaba por evitar el descenso a Segunda División.

Un año antes, el conjunto franjiverde empató a dos con el Granada en un duelo liguero, mientras que en 2021 el Elche abrió el año cayendo en San Mamés por 1 a 0 ante el Athletic Club. Siguiendo con la tónica de malos resultados, el cuatro de enero de 2020, la franja empató a uno ante el Huesca en el Martínez Valero, ya en Segunda División.

El primer duelo del 2019 se saldó con derrota por 2 a 1 en el Estadio Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife, mismo desenlace que en 2018, pues el resultado fue de 0 a 1 favorable al Sabadell en el Martínez Valero. El 2017, en Segunda División, arrancó con una derrota frente al Cádiz por 2 a 3 y el 2016 lo hizo con empate ante el Mallorca.

Además de toda esta década con resultados desfavorables, la nómina de reveses se extiende dos años atrás. En el 2015 se repitió el partido que abrirá el 2026 con Elche y Villarreal. Por aquel entonces, ambos conjuntos empataron a dos en el Martínez Valero, también el tres de enero. En 2014 la franja también cayó, esta vez ante el Barcelona en el Camp Nou con un resultado de 4 a 0.

Con todo esto en el recuerdo, el Elche buscará seguir con la tónica del 2025 y dejar atrás un maleficio que ha acompañado al club durante once años seguidos. Tras el duelo ante el Villarreal, la franja encarará un mes de enero con derbis y Copa del Rey. El día diez será turno de uno de los desplazamientos más esperados por la afición, Valencia, en el que franjiverdes y blanquinegros se medirán en el último duelo de la primera vuelta en Mestalla a las 21 horas.

Días más tarde, pero todavía sin fecha ni rival, el Elche disputará los octavos de final de la Copa del Rey, una competición en la que la entidad ha depositado muchas expectativas tras el buen papel del curso pasado. Tras el duelo en el trofeo del KO, el Sevilla visitará el Martínez Valero abriendo la segunda vuelta de competición. El siguiente fin de semana la franja volverá a desplazarse hasta Valencia, en este caso para medirse al Levante en un duelo de recién ascendidos.