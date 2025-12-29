Héctor Fort, intervenido con éxito del hombro izquierdo tras la lesión en el Elche-Rayo Vallecano

El único punto amargo del gran triunfo del Elche ante el Rayo Vallecano del pasado 21 de diciembre llegó en forma de Héctor Fort. A los seis minutos de juego, el futbolista catalán abrió la lata tras una espectacular jugada individual donde se marchó de la defensa rival y superó a Augusto Batalla a las mil maravillas.

Instante donde Héctor Fort sufre la lesión en el hombro izquierdo. / Matías Segarra

Tras ello, cuando marchaba a celebrar su primer gol en el Martínez Valero, Nobel Mendy, central del Rayo Vallecano, zancadilleó a Héctor Fort y este terminó lesionado por la acción antideportiva del futbolista senegalés. El futbolista franjiverde tuvo que ser sustituido inmediatamente con claros gestos de dolor en su hombro izquierdo, frenando su gran momento de forma.

Tras las navidades y coincidiendo con la vuelta al trabajo del Elche, Héctor Fort ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito por los servicios médicos del Barcelona, club del cual es propiedad. En las pruebas médicas se ha confirmado que sufre una luxación anterior en el hombro izquierdo y para ver su vuelta a los terrenos de juego habrá que esperar mínimo entre dos y tres meses. El conjunto culé ha mandado un mensaje de ánimo al futbolista en el comunicado del Elche.