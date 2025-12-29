La plantilla del Elche visita el Hospital General

Tras volver al trabajo después del parón por la Navidad, la plantilla del Elche ha aprovechado la ocasión para llevar a cabo una visita a la planta de Pediatría y de Neonatos del Hospital General Universitario de Elche. La iniciativa ha contado con la comparecencia tanto del equipo masculino como del femenino. Por un lado, han estado presentes Pedro Bigas, Matías Dituro, Bambo Diaby y David Affengruber y, por otro, Alexandra Jacquet y Paula Fructuoso.

El objetivo de esta iniciativa es el de acompañar a los niños y niñas hospitalizados y los recién nacidos durante estas fechas tan señaladas para las familias y, en especial, para los más pequeños. Esta visita está ya consolidada dentro del calendario social del club, dando continuidad a la realizada antes del duelo ante el Rayo Vallecano en el Hospital Universitario del Vinalopó, una cita que contó con la presencia de la leyenda Josan, el presidente Joaquín Buitrago y el director general Pedro Schinocca.

Los jugadores que se han acercado al Hospital General de Elche no han ido con las manos vacías, pues han estado entregando balones, banderas y sobres de cromos a los más pequeños, esperando hacer así una estancia más amena en unas fechas marcadas por la ilusión.

En la visita han estado presentes también Carlos Martínez, director médico del hospital; Luis Pardo, subdirector médico; Carolina Garrido, directora de Enfermería, y Monserrate Hernández, director de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales del Elche.

Los futbolistas han compartido un entrañable tiempo con los pacientes y sus familias, fotografiándose con ellos y firmando autógrafos. Tanto las familias, como los pacientes y el personal médico ha agradecido la presencia de los representantes del equipo y como no podía ser de otra forma, les ha deseado suerte para el próximo duelo y para el resto de la temporada.