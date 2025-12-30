Elche CF | Entrevista
Sarabia despide el histórico año del Elche y avisa: «Si 2025 ha sido un éxito, 2026 será un reto»
El entrenador del conjunto franjiverde hace balance con INFORMACIÓN de los últimos 365 días: ascenso, situación personal y deportiva, nombres propios...
Sentarse a hablar con Eder Sarabia (Bilbao, 1980) es prepararse para el mismo torrente que se ve en cada partido, pero contenido en una silla. Quiere expresar sus ideas, aclarar detalles, explicar lo que pasa por su cabeza. Algo que, en gran medida, va de la mano del proyecto del Elche, lo que él llama, una y otra vez, el «proceso». Los resultados le dan la razón. Y las sensaciones le han llevado a un lugar nada sencillo, el de que su afición no solo disfrute de las victorias, también del juego, que es lo que, en esencia, nunca ha dejado de ser el fútbol.
Vaya año…
Tremendamente emocionante, inolvidable… Por encima de las expectativas que podíamos tener todos porque se han conseguido cosas concretas, el ascenso y cómo nos hemos instalado en Primera División, y además por la manera de hacerlo, la conexión con la afición, lo que estamos creando, que creo que todavía tiene muchísimo margen de crecimiento, y lo que estamos demostrando hacia afuera. Son muchísimas cosas por las que uno está muy orgulloso y por las que también tiene ganas de más.
¿Sería capaz de elegir entre la primera o la segunda mitad de 2025?
No, no, no. Creo que ambas han sido maravillosas. 2024 ya acabó muy bien, muy enfocados. Y 2025 empezó con el 4-0 a Las Palmas. La manera en la que fue ya presagiaba que el equipo estaba preparado para cosas grandes. La segunda parte de temporada en Segunda División fue muy sólida, un equipo muy competitivo, cada vez con más registros, con capacidad de superar momentos difíciles, de aguantar la presión. Y luego destacaría sobre todo la valentía y la convicción con la que hemos llegado a Primera División. Entonces, la verdad es que todo ha sido muy bonito e inolvidable.
¿Y 2026?
Ya te digo que queremos más.
Pero, ¿qué es más?
Seguir por este camino, entendiendo el proceso. Saber que habrá momentos complicados. Seguir disfrutando, al margen de los resultados. Sentirnos orgullosos, y cuando digo sentirnos incluyo a toda la afición, a toda la familia franjiverde, a toda la ciudad.
Superar el ámbito deportivo…
Eso es sentirnos orgullosos. Sentir que nuestro equipo nos representa allá donde va, que es referencia en muchísimos sitios. No soy de ponerme metas. El año pasado, por ejemplo, no teníamos la meta del ascenso, sino que entendíamos que tenía que ser una consecuencia de hacer muy bien las cosas y de ir disfrutando mucho de ese proceso. Ahora hay que seguir siendo conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas, que esto que estamos haciendo nos exige a todos en todos los niveles que vayamos poniendo un puntito más. Y ser conscientes de lo que somos, cómo queremos hacerlo y que esa capacidad que tengamos de ir creciendo e ir mejorando nos vaya llevando a los resultados.
¿Le enorgullece este cambio que está dando la afición del Elche hacia no obsesionarse tanto con el resultado y valorar esa manera de jugar, ese disfrutar con el equipo y, ganes o pierdas, sentirse identificado?
Mira, el hermano de mi mujer, Marc Bernaus, que jugó aquí varias temporadas (2004-2007), me dijo que esta es una afición que si le das, la vas a tener muy de tu lado. Creo que hay entendimiento futbolístico. No en todos los sitios se respira o se aprecia o se tiene la misma cultura futbolística. Aquí eso se sabe apreciar. Y luego también que va de la mano con el gran trabajo que yo he intentado hacer a nivel pedagógico. Soy una persona que intenta explicar las cosas, que cuando no lo hemos hecho bien lo he dicho. Soy el más exigente de todos, he intentado transmitir por qué se hace cada cosa de las que hacemos… La prensa nos habéis ayudado bastante a poder divulgar un poco todo lo que hemos hecho y la gente ha ido entendiéndolo. Y cuando tú entiendes algo, lo disfrutas más y lo valoras.
No solo aquí, también fuera…
Los mensajes que llegan de fuera han ido reforzando a nuestra afición: decir que tengo un amigo en Vigo que me dice que bien juega el equipo, otro en Alemania que me dice que yo me siento a ver al Elche… Eso, a la gente que a veces no tiene esa perspectiva tan global, pues le ha hecho decir oye, que lo que estamos haciendo aquí es especial. Al Martínez Valero se viene no solo a ver ganar a su equipo, sino a sentir cosas que no siente el resto de semana en su vida.
Estamos hablando de emociones. Usted vive los partidos con mucha intensidad. ¿En algún momento se arrepiente de una reacción o de un cabreo?
En ese sentido, mi mujer y mi madre me hacen bajar a la tierra. Creo que es parte de mi esencia y de mi valía, pero hay cosas que estoy cambiando y que quiero que sean diferentes. Y en ese proceso como entrenador y como persona también está mejorar ciertas cosas que luego veo y digo, esto me habría gustado hacerlo de esta manera.
¿Le ayuda ser padre?
Muchas veces digo, me gustaría comportarme con mis hijos de esta manera o me gustaría haberle dicho esto, siendo exigente, pero cariñoso y cercano. Saber cuándo apretar y cuándo halagar no es fácil, es parte del arte de ser entrenador. Muchas veces pongo ese paralelismo de ser padre: este mensaje ha sido un poquito agresivo, este comportamiento me gusta que sea de otra manera. Es parte de esta profesión tan apasionante, que mezcla mucho lo psicológico.
De hecho, este año han reforzado el tema psicológico y motivacional…
Sí, sí. Respecto a la pregunta anterior, también hay mucho de eso. Desde el año pasado fuimos trabajándolo, pero este es evidente que lo hemos reforzado mucho más y hemos tenido una planificación mucho más ordenada y estructurada, como la tenemos en la preparación física, en lo táctico o en otros aspectos.
¿Y el jugador es receptivo?
Es muy receptivo. No solo es muy receptivo, sino que se le ve cuando hace declaraciones y cómo habla del proceso, del crecimiento, de saber superar las dificultades, del «nosotros» antes que el «yo». Se les ve que eso lo tienen interiorizado. Y ese sentimiento de equipo, de familia, de responsabilidad, creo que son el reflejo un poco de lo que pasa en el campo.
Y a nivel táctico, ¿cómo está viendo la evolución? ¿Su Elche es una muestra de que en el fútbol no está todo inventado?
Creo que esa frase los entrenadores a veces la hemos utilizado para que nos dé tranquilidad, para trabajar menos, para liberarnos un poco de responsabilidad. Yo creo que el fútbol cada año es diferente. Yo soy muy diferente al entrenador que era cuando vine aquí. Y considero que tengo mucha más capacidad que ese primer día. Mantengo una esencia que no voy a decir que son innegociables, pero sí que las intento transmitir. Pero antes quizás veía solo uno o dos caminos, ahora veo muchos más.
¿Qué papel juegan los futbolistas ahí?
Si tienes un portero como Dituro, que tiene ese golpeo de balón en largo, como hemos tenido con Sory Kaba, con Mourad, con Álvaro Rodríguez, con Agustín Álvarez y con los delanteros que hemos tenido este año… si no permites ese tipo de situaciones… En Andorra cuando el portero le pegaba para arriba, me enfadaba. Ahora, cuando golpea arriba estoy viendo que hay una posibilidad más. Es parte de ese proceso y de ese aprendizaje. Y dentro de todo eso, creo que somos el equipo que más cambia del mundo. Sin ninguna duda. Nunca hemos repetido alineación. Un día defendemos de una manera y atacamos de otra. Un día presionamos así y otro día presionamos de otro modo. Un día salimos de cuatro, otro de tres. Otro día, el que nos da la superioridad es un centrocampista por fuera, el otro fijamos con dos a tres o jugamos con extremos. Por ejemplo, el año pasado me preguntas nuestro sistema tipo y te diría un 4-3-3. Y ahora mismo te digo que es un 3-5-2. Desde estas alternativas y variantes, ir a nuestra esencia es fácil: recuperar la pelota lo antes posible y tenerla para saber cuándo podemos hacer el daño al rival.
¿Le enfada que no se estén obteniendo buenos resultados fuera de casa?
Me enfada mucho. Le damos vueltas. Pero bueno, está el enfado puntual y luego está la reflexión desde el rigor. Creo que no han sido partidos tan malos. Es más, pocos equipos se nos han impuesto claramente. Lo que sí que es verdad es que el equipo no muestra la misma convicción, incluso igual la misma valentía…
¿Es cosa del equipo o mérito del rival que juega en su campo?
Es un poco todo. Es cosa del rival, que seguramente en su casa se siente más fuerte, como todos y como es lógico. Es cosa también de que a veces igual mi manera de transmitir las cosas no es igual de convincente en casa que fuera. Hay pequeños matices con los que igual el jugador interpreta cosas diferentes. Hace dos semanas tuvimos una conversación muy interesante después de Mallorca que creo que nos va a poder ayudar, a ellos a entenderme todavía mejor y yo también a saber en momentos determinados transmitirles un poco mejor ciertas cosas para que sobre todo fuera de casa pueda cambiar un poco esa dinámica de resultados.
Rafa Mir. ¿Cómo se gestiona en una plantilla a un futbolista con su situación extradeportiva?
A ver, aquí se juntan muchas cosas. Yo he tenido la suerte de relacionarme con los mejores futbolistas del mundo y de eso he aprendido muchas cosas. Creo que soy capaz de darle lo que necesita al jugador joven, al menos mediático y experimentado, al de menos trayectoria y también al jugador más importante, de más nombre, currículum o ego. Mi bagaje como entrenador me permite manejar todo eso mejor. Desde lo futbolístico es desde donde yo intento convencer a todos los jugadores y hacerles mejores. Entonces los jugadores es cuando confían más en mí.
Pero esa situación extradeportiva en un vestuario como el del Elche…
En este caso, el de Rafa Mir, es verdad que no habíamos hablado nunca directamente, pero sí por personas conocidas, entre ellas mi agente. Alguna vez nos habíamos intercambiado mensajes y yo sabía que a él le gustaba mucho como entrenador. Para mí era un jugador de un nivel superior a los equipos en los que yo había estado como primer entrenador. Y aquí hay algo primordial, que es la presunción de inocencia. Y luego también es muy importante la fuerza que hizo Christian Bragarnik, como principal responsable, para traerle. Fue el que le convenció, el que más habló con él. Y aquí se ha encontrado con un vestuario que acoge a las personas. Hay jugadores que he visto, y Rafa seguramente sea uno de ellos, que cuando han llegado y vienen de otro contexto, con carácter o con ciertos comportamientos, en tres semanas se han quitado la coraza. Han visto que aquí pueden ser naturales, expresar debilidad, pedir ayuda, ser líderes, poder participar, hablar, ayudar… Y eso es una de las cosas que creo que se hace muy bien en este club, generar contextos para que el futbolista sea feliz y pueda dar su mejor versión.
Rodrigo Mendoza. ¿Cómo está?
Seguramente ahora esté en uno de esos momentos difíciles de su carrera, de no entender ciertas cosas. Es normal. Tiene que entender que en 2025 ha vivido cosas, una evolución descomunal. Yo ya he dicho que así como hay otros futbolistas que creo que yo les he podido favorecer en muchas cosas, en el caso de Rodri, aunque nuestra manera de jugar le favorece, ese paso adelante tan grande que ha dado ha sido mérito suyo. Ha pasado de ser un jugador de detalles y destellos en Segunda División a jugar en Primera y demostrar la capacidad que tiene, ir con la selección sub-21, que se hable de él como el futuro Pedri, que si el Arsenal va a pagar 20 millones de euros... El salto es gigantesco.
¿Cómo lo está gestionando?
Es joven y tanto él como su entorno tienen que saber manejar la situación. Ahora seguramente no esté en su mejor momento futbolístico. No pasa nada, es normal, es parte del proceso. Por eso en una plantilla también hay más jugadores y el entrenador trata de intentar poner a los que cree que en cada momento. Y cuando hay uno que no está en su mejor momento, pues hay otros. Y es nuestra responsabilidad que ese jugador vuelva a estar en su mejor momento. Mendoza empezó la temporada espectacular, por encima de las expectativas que podíamos tener y de las que podía tener él. Empezó a ir con la selección y eso también es una carga física y mental. Y él ha tenido siempre una buena disposición porque me escribía «Míster, oye, yo voy a estar para el partido, no te preocupes». Pero igual venía de jugar dos partidos, sábado y miércoles. Y eso, en esa evolución física que él está dando, también tiene repercusión. Yo he entendido que en momentos determinados no tenía que ser titular. Es parte de ese proceso de acabar de hacerse futbolista. Lo llevo con naturalidad, tomamos decisiones y nuestra responsabilidad es seguir ayudando en su crecimiento y poder volver a que nos dé esa versión que nos ha dado hace poco.
¿Acepta que el jugador se enfade cuando no juega?
Sí, sí, sí, totalmente. Por mi carácter o cómo transmito las cosas, con seguridad, a veces parece que limite al jugador, que puede pensar que si se lo han dicho tan firme… Pero, por supuesto que voy a admitir una discusión en un momento determinado, que cuando en un vestuario recrimine ciertas cosas, alguno me pueda saltar y me pueda decir algo. E igual en ese momento, porque el fútbol es una profesión intensa, podemos tener una discusión, podemos levantar la voz, pero es que no voy a tener para nada en cuenta eso para futuras decisiones. Y yo entiendo que un jugador, en un momento determinado, cuando le cambias, pues se enfade, que pueda tener una mala cara, que pueda tener una mala semana… Si yo me enfado con un jugador y voy a poner mi ego por encima de cualquier cosa, pues no puedo estar en un equipo, no puedo estar en un grupo.
La portería. ¿Le duele que no juegue Dituro?
Ya hablamos con él, que seguramente este año iba a tener una competencia mayor. En el mercado pudimos llegar a un futbolista que era nuestra opción número uno, como Iñaki Peña. Y, a partir de ahí, la realidad es que creo que tenemos una de las mejores porterías de Primera División. Están a un grandísimo nivel, nos transmiten muchísima seguridad y los dos han jugado bastante. Seguramente Dituro, por lo que ha conseguido y por el gran esfuerzo que ha ido haciendo para comprometerse con nuestra idea, mejorando en muchas cosas, entrenando como un animal y siendo un líder como es; piense que se merece más… y puede ser así. Hay que tomar decisiones y creo que la mayoría nos dan la razón porque están saliendo muy bien. Que quizás si hubiese jugado Mati toda la temporada, podría estar saliendo igual de bien…
¿Se puede mejorar la plantilla en enero?
Sí, claro. A ver, se puede mejorar, pero hay que tener claro lo que se quiere. Siempre hemos dicho que necesitamos a los más adecuados y no a los mejores. Por eso tenemos que hilar fino y el que venga tiene que cumplir una serie de requisitos: rendimiento inmediato, adaptación rápida y que entendamos que realmente es necesario. No vamos a traer por traer. Llegado el caso, si no hiciéramos nada, es verdad que ahora la lesión de Héctor Fort nos condiciona un poco, pero si no hiciéramos nada creo que estaría muy contento también.
¿Cómo va su relación con Christian Bragarnik?
Muy bien. Ayer mismo tuvimos una videollamada de casi dos horas, hablando un poco de todo, tanto de futuro a corto plazo como a medio y largo plazo. Una de las cosas que más me enorgullece es tener la relación que tengo con el máximo responsable del club: me pregunta por mi familia, hacemos bromas… En la primera reunión que tuvimos dijimos que debíamos ser frontales, claros y directos y eso es una de las cosas que hemos antepuesto a todo. Estamos muy orgullosos, y creo que es un sentimiento mutuo, de lo que estamos consiguiendo deportivamente, pero también del vínculo personal que hemos generado.
Oyéndole, parece difícil encontrar fuera del Elche algo como lo que tiene aquí…
Bueno, me hace feliz. Me da tranquilidad y es una de las cosas importantes que me hace querer seguir mucho tiempo aquí, poder crecer y ayudar. Lo mismo con él como con Pedro (Schinocca, el director general). Creo que he elegido bien los sitios a los que he ido. Es importante, como entrenador, saber dónde podemos ser más felices, dónde nuestro fútbol puede conectar más, dónde podemos estar mejor a nivel familiar. En el Elche realmente se dan casi todos los condicionantes y efectivamente no se trata de un nombre, de un lugar o de una repercusión, se trata de algo mucho más profundo por las cosas que valoramos tanto yo como mi familia.
Si le digo que 2025 ha sido éxito, ¿me diría que 2026 va a ser?
Reto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un grupo hotelero de Benidorm pierde la batalla contra Hacienda por los pagos a cuenta
- Treinta interinos denuncian su cese sin previo aviso en los juzgados de Alicante por los nuevos tribunales de instancia
- Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante
- Matan a tiros a un joven inglés en una urbanización de Orihuela Costa
- El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret
- El Ayuntamiento de Alicante promueve la Nochevieja desde las 10:30 de la mañana
- Fallece una joven de 25 años herida en el incendio provocado en una vivienda en Crevillent
- Las últimas tormentas dejan granizo y una crecida importante del caudal del río Segura a su paso por la Vega Baja