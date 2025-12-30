El Elche cerró la 2024-2025 con 7 millones de pérdidas... y prevé ganar 15 en la 2025-2026

El Elche celebró este martes una junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en la que aprobó el balance de cuentas de la temporada 2024-2025, con cerca de 7 millones de euros de pérdidas y un presupuesto para el actual ejercicio 2025-2026 con 15 millones de beneficio.

En un comunicado, el club, en el que tiene una mayoría accionarial casi total el empresario argentino Christian Bragarnik señaló que todos los puntos fueron aprobados por unanimidad y justificó las pérdidas con "la mejora de la plantilla que permitió lograr el ansiado ascenso a Primera División".

Además, se destacó el hecho de que durante la pasada campaña el club salió del concurso de acreedores, un paso que aseguró "marca el cierre de la etapa más compleja de la historia del club y afianza la estabilidad económica y deportiva del Elche",

Situación sólida pese a las pérdidas

La entidad defendió que "la Junta refuerza de manera clara lo que ya es totalmente visible" porque sostiene que "cuenta con una situación económica y financiera sólida, reconocida incluso en estudios internacionales que sitúan al Elche como una de las entidades más sostenibles del fútbol europeo".

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, graba el ambiente durante un partido en el Martínez Valero. / Áxel Álvarez

"Para la próxima temporada, se ha presentado un presupuesto con previsión de beneficio superior a 15 millones de euros, que contempla la confección de esta plantilla tan competitiva y, de forma paralela, la continuación de las inversiones en infraestructuras, incluyendo la reforma y remodelación del Martínez Valero y seguir avanzando en la construcción de la Ciudad Deportiva, consolidando así la estrategia de crecimiento sostenible del club", apuntó el comunicado.