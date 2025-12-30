El Elche prepara el partido contra el Villarreal con tres bajas

El Elche continúa con la preparación de la visita del Villarreal del próximo sábado con las ausencias de Héctor Fort y André Silva, además de John Chetauya, que no se ejercitó por ligeras molestias físicas.

Fort fue intervenido este lunes en Barcelona de una lesión en el hombro izquierdo, por lo que no se reincorporará a la dinámica del equipo hasta dentro de unas semanas, mientras que Silva sigue al margen del grupo debido a los problemas físicos que le han impedido disputar los últimos compromisos de liga.

Tampoco estuvo presente en la sesión matinal John Chetauya, que permaneció en el gimnasio para evitar riesgos. Por el contrario, Grady Diangana, ausente en los últimos partidos por problemas musculares, sí se entrenó con el equipo, por lo que podría ser una de las novedades del equipo de Eder Sarabia ante el Villarreal.

Diang, durante un ejercicio con Marcelo Peñaranda, readaptador físico del Elche. / A. R.

Entradas para Valencia agotadas

Por otra parte, los abonados del Elche agotaron este martes en apenas un par de minutos las entradas que el Valencia puso a disposición del club ilicitano para el encuentro que se disputará en Mestalla el próximo 10 de enero.

Las localidades, con un precio de 30 euros, salieron a la venta a las 12 horas y apenas veinte minutos después, el club ilicitano comunicó que estaban agotadas. El Valencia destinó 698 localidades para la afición del Elche, si bien un 10% fue asignado a la Federación de Peñas y otro 10% a la Grada de Animación.

La afición del Elche, con las bufandas al aire mientras entonan el 'Aromas Ilicitanos' previo al Elche-Real Madrid. / Alex Domínguez

El desplazamiento a Valencia es uno de los más esperados por la afición del Elche, dada la proximidad entre ambas ciudades y la buena relación entre las dos hinchadas.