La historia apuesta al "1" en el Elche-Villarreal

Elche y Villarreal se verán las caras este sábado (18:30 horas) por 14ª vez en su historia en partido oficial en la ciudad de las palmeras. Y, atendiendo al pasado, la casilla a rellenar en la hipotética quiniela de la semana debería ser favorable a los franjiverdes...

En los 13 precedentes, los castellonenses solo han ganado dos veces. Fue en la misma temporada (2013-2014), con apenas un mes de diferencia y con el mismo resultado: 0-1. El 4 de noviembre de 2013, en el primer duelo entre ambas entidades en Primera División, el Villarreal se impuso con una solitaria diana de Uche en los últimos compases del duelo. El 17 de diciembre, en Copa, el verdugo ilicitano fue Perbet.

Uche celebra el gol del Villarreal que derrotó al Elche en 2013 / Morell/EFE

Resultados positivos

Los otros 11 resultados han sido favorables a los ilicitanos: seis victorias y cinco empates. Unos meses antes de estos partidos, en la temporada del ascenso a Primera del Elche de los récords (2012-2013), los franjiverdes ganaron en diciembre con un gol de Coro, en un tramo del campeonato en el que cimentaron su liderato.

Desde aquella doble derrota, el Elche de Fran Escribá salvó una situación muy complicada en enero de 2015, curiosamente también el primero del año natural y del que se cumplirá justo una década este sábado: en el minuto 17 perdía 0-2, siendo colista, y antes del descanso logró empatar a dos, gracias a Jonathas y Víctor Rodríguez.

Jonathas pugna con un rival en el Elche-Villarreal del 3 de enero de 2015 / Manuel Lorenzo/EFE

Ya en esta década, nuevas tablas con el mismo resultado (2-2) en febrero de 2021, otra vez igualando un 0-2 los locales; y dos triunfos que se quedaron en casa: 1-0 en enero de 2022, con gol de Boyé; y 3-1 en febrero de 2023, en la que fue la primera victoria del Elche aquella temporada... en la jornada 20. Pere Milla, con un triplete, fue el protagonista de aquella cita.

La primera visita del Villarreal al Elche se remonta a la 1971-1972, en Segunda División, con un resultado de 2-0 y Melenchón, doblete, como goleador. A finales de aquella misma década, el Elche derrotó a los castellonenses en Copa (3-1). Para el resto de enfrentamientos hubo que esperar a la década de los 90, entre las categorías de plata y bronce y el torneo del KO: 1-1 en la 1991-1992, 0-0 y 2-2 en la 1997-1998 y 1-0 en la 1999-2000.