Horario y dónde ver el Elche-Villarreal de la jornada 18 de Primera División

Elche y Villarreal se enfrentarán este sábado 3 de enero, a partir de las 18:30 horas, en el estadio Manuel Martínez Valero. El partido, correspondiente a la jornada 18 de Primera División, enfrenta a dos equipos en dinámica positiva, en uno de los derbis autonómicos de la Comunidad Valenciana.

El Elche llega al encuentro tras cerrar el año 2025 con una goleada al Rayo Vallecano (4-0), consolidando así su solidez como local, donde todavía no conoce la derrota este curso (cinco victorias y cuatro empates en nueve compromisos ligueros). La última derrota en el Martínez Valero se remonta al mes de mayo, contra el Levante (1-3), en Segunda División.

El Elche celebra un gol contra el Rayo / Matías Segarra

Por su parte, el Villarreal está ubicado en la cuarta posición, con 35 puntos, a dos del Atlético, que es tercero, pero con dos partidos menos jugados que los colchoneros, por lo que aspiran a sobrepasarlos y a acercarse al Real Madrid, segundo en la tabla con 42 puntos. A domicilio, el conjunto dirigido por Marcelino García Toral ha sumado 13 puntos, con cuatro victorias, un empate y dos derrotas. En su despedida de 2025 cayó derrotado en casa ante el líder, el Barça, por 0-2, rompiendo una racha de seis triunfos seguidos en liga.

¿Dónde ver por TV el Elche-Villarreal?

El partido entre Elche y Villarreal de este sábado se podrá disfrutar en DAZN, a partir de las 18:30 horas, desde las diferentes plataformas que ofrecen la posibilidad de acceder a este canal o desde la app del mismo. Aproximadamente media hora antes de iniciarse el choque, protagonistas de ambos equipos se pasarán por la previa del mismo.