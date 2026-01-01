Un mes de enero de andar por casa para el Elche

El Elche empieza el 2026 con el objetivo de mantener los buenos hábitos de 2025... y mejorar lo que no se consiguió hacer tan bien. En este sentido, habrá pocos kilómetros de viaje durante el primer mes del año. En enero, los franjiverdes no saldrán de los límites geográficos de la Comunidad Valenciana, al menos en liga. Sentirse como en casa para mejorar a domicilio. Puede ser buena señal.

El conjunto dirigido por Eder Sarabia tiene programados cuatro partidos de liga en enero, dos como local y otros dos como visitante. Las salidas serán ambas a la misma ciudad, Valencia. Los franjiverdes visitarán al Valencia en Mestalla el 10 de enero y al Levante en el Ciutat el día 25. Dos opciones ideales para conseguir el primer triunfo a domicilio de la temporada, ya que ninguna de las dos escuadras está firmando precisamente una buena temporada.

Imagen del Levante-Elche de la temporada pasada / LaLiga

El primero de los choques en el Martínez Valero será este sábado (18:30 horas) contra el Villarreal. Otro derbi autonómico. Serán, por lo tanto, tres duelos regionales los que afrontará el Elche en enero. En teoría, los castellonenses serán el rival más duro de todos, por lo que los franjiverdes tratarán de aprovechar la mística que les rodea en esta primera mitad de curso en su feudo, donde todavía no conocen la derrota y han enlazado dos goleadas consecutivas: 3-0 al Girona y 4-0 al Rayo Vallecano.

El Sevilla, el otro rival

El cuarto oponente en enero del Elche, tercero en orden cronológico, será el Sevilla. Los hispalenses visitarán la ciudad de las palmeras el 19 de enero (lunes), en el primer partido de la segunda vuelta. Hay que recordar que los ilicitanos estuvieron a punto de ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el mes de septiembre, cuando André Silva y Rafa Mir remontaron el tanto inicial hispalense, pero a pocos minutos de la conclusión Peque igualó la contienda al aprovechar un error de Héctor Fort.

El gesto de Rafa Mir que peor sentó a los aficionados del Sevilla en la celebración de su gol / AFP7/Europa Press

Este partido será especial para un Rafa Mir, cedido con opción de compra por el Sevilla, que precisamente aquella noche ya se desquitó en la que había sido su casa con un golazo de falta directa. Ahora, en enero, espera hacerlo tanto contra el conjunto andaluz como ante otro de sus ex, el Valencia, donde se formó y al que también se enfrentará en estas fechas. Un mes de andar por casa para que el Elche mejore a domicilio... y pueda dar un paso de gigante hacia la permanencia.