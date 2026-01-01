Elche CF
Así será el entrenamiento más especial del Elche: puertas abiertas... y entrevista de los más jóvenes a dos futbolistas
El club anuncia una nueva acción para la sesión del 5 de enero
Dos jugadores del Elche responderán el próximo 5 de enero a las preguntas de los abonados más jóvenes del club ilicitano en una 'rueda de prensa' que se celebrará en la sala de prensa del estadio Martínez Valero, en la que niños y niñas ejercerán de periodistas por un día.
La actividad comenzará a las 12:30 horas, tras el entrenamiento solidario abierto a toda la afición ilicitana, y contará con la participación de dos futbolistas del primer equipo, que responderán a las preguntas de 20 abonados infantiles (entre 7 y 14 años) y 'babys' (nacidos a partir de 2018), seleccionados mediante un sorteo, cuyos ganadores se conocerán este viernes.
Los menores ocuparán el espacio habitual de las comparecencias ante los medios y podrán dialogar con los jugadores en un ambiente distendido y cercano, cuyo objetivo, según explicó la entidad, es "fomentar la ilusión y la participación de los más pequeños".
La iniciativa se enmarca en el compromiso del Elche por "acercarse a las nuevas generaciones de aficionados y reforzar su vínculo con la entidad", promoviendo valores como el deporte, la participación y el sentimiento de pertenencia desde edades tempranas.
Entrenamiento solidario
Hay que recordar que antes de esta acción para los más jóvenes, el equipo dirigido por Eder Sarabia realizará su habitual sesión de entrenamiento con las puertas abiertas en el estadio Manuel Martínez Valero a todo aquel que quiera disfrutar de una agradable mañana franjiverde.
Las puertas se abrirán ese día a las 9:45 horas y la sesión está previsto que se inicie a las 10:30 horas. A la misma se accederá por la zona de Preferencia y únicamente se pide para entrar la aportación de alimentos no perecederos, productos de higiene personal y comida para animales, en colaboración con DYA Elche y SOS Patitas Ilicitanas.
