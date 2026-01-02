Eder Sarabia, en la previa del Elche-Villarreal: "Ojalá sea otro día de fiesta"

Eder Sarabia, entrenador del Elche, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en su primera rueda de prensa del año 2026, previa al encuentro que su equipo disputa (sábado, 18:30 horas, estadio Martínez Valero) contra el Villarreal, en el que busca continuar la buena línea de 2025.

El técnico vasco precisamente aseguró que ve a sus futbolistas capaces de continuar con su fortaleza en casa, pese a la dificultad del rival, del que especialmente se deshizo en elogios hacia su entrenador, Marcelino García Toral.

Previa del Elche-Villarreal

Sarabia también confirmó el listado de bajas y dudas, a la espera del último entrenamiento del viernes por la tarde. Héctor Fort y André Silva están lesionados, mientras que Fede Redondo será baja por sanción. John Chetauya es duda por las molestias que viene arrastrando durante toda la semana.

John Chetauya, duda para este sábado / Juan Herrero / EFE

Partido exigente

"Se dan muchos condicionantes para que sea otro día bonito y especial en el Martínez Valero: época navideña, nivel del equipo en casa, el rival que nos viene, uno de los mejores equipos de Europa. Queremos seguir disfrutando y generar esa ilusión. Ojalá sea otro día de fiesta".

Regreso de vacaciones

"Han sido cortas. Sabemos cual es nuestra profesión, lo hemos aprovechado y disfrutado porque eran merecidas. Y el equipo ha vuelto bien. Seguimos en la línea en la que acabamos el 2025. Una de las claves va a ser tener la capacidad de no habernos distraído esta semana".

Villarreal

"Seguramente el mes de diciembre ha sido un poco duro por la Champions y la Copa, pero la temporada en liga está siendo espectacular. Pueden tener algunas bajas, pero son uno de los mejores equipos de Europa, con un grandísimo entrenador. Tiene capacidad de sobra para exigirnos muchísimo".

Acercarse a Europa

"Las clasificaciones se miran y nuestra felicidad se valora desde el resultado, pero nosotros desde hace tiempo venimos transmitiendo que no es en lo que más nos fijamos sino consecuencia de hacer bien las cosas. Si conseguimos hacer eso, estaremos más cerca de la victoria... y de Europa. Este camino nos ha ido bien, no nos sentimos inferiores y nos vemos con capacidad para competir con cualquiera".

Visión táctica del partido

"Pienso que podemos llevar un poco más el peso, tener más el balón y jugar en campo contrario porque ellos en ese tipo de partido se pueden encontrar cómodos y hacernos daño siendo verticales. Estamos preparados para todo, también para que sean más agresivos y nos aprieten. El Villarreal es un equipo que casi siempre hace lo mismo, pero lo hace espectacular. Tienen jugadores y, sobre todo, a uno de los mejores entrenadores españoles de la historia".

Marcelino, entrenador del Villarreal / Ana Escobar / EFE

Mercado invernal

La lesión de Héctor Fort nos condiciona en esa banda derecha. Lo estamos mirando, quizás ahora con más necesidad, aunque teniendo en cuenta que en dos o tres meses volverá Héctor. Todo desde la tranquilidad y buscando a un futbolista que nos ofrezca rendimiento inmediato. ¿Salidas? La sensación es que todos están metidos y comprometidos. A priori no debería haber muchos cambios, pero en el fútbol nunca se sabe.