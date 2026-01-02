Previa del Elche-Villarreal: Seguir con la sonrisa en 2026

Que todo siga igual en el Martínez Valero. Ese es el propósito de año nuevo para un Elche que ha conseguido mantener la condición de invicto como local en los tres primeros meses de la temporada en Primera División, siendo un recién ascendido. Logro mayúsculo que los franjiverdes desean hacer gigante a lo largo de 2026. La primera piedra en el camino, eso sí, es de las grandes: el Villarreal.

El conjunto castellonense, por gestión y crecimiento a lo largo de las últimas décadas, es el espejo en el que se miran todas las SAD que aspiran a repetir la fórmula de los Roig, nada sencilla por músculo financiero y éxito deportivo. En la ciudad de las palmeras, Christian Bragarnik sigue su modelo. Ese que le ha llevado a tener más éxitos que fracasos. Pero, sobre todo, una idea que mantuvo tras dos fiascos consecutivos y que ahora, con Eder Sarabia como patrón, está en tiempo de luz, sonrisas y felicidad.

Eder Sarabia brinda con una copa de cava / Héctor Fuentes

Esa sonrisa perenne que el aficionado ilicitano que acude al templo de su equipo hace bastante tiempo que no se quita de la cara es la que los futbolistas de franja verde quieren mantener el mayor tiempo posible. El nivel del Elche en su casa, tanto en juego como en resultados, está muy por encima de lo que debería corresponder a un club modesto, aspirante a nada más que acabar entre los 17 primeros de la clasificación para continuar presumiendo durante doce meses más de estar en la élite del balompié.

Disfrutar en casa

Hace tiempo que a orillas del Vinalopó se habla más de disfrutar que de sufrir. Se elogia más que se critica. La indignación y el cabreo, tan propias de nuestra sociedad de hoy en día, dejan paso al orgullo por ver a su equipo con una identidad. Todo ello converge en dos horas de comunión en el Martínez Valero. Y, hasta la jornada 17, en éxito general. Otra cosa es viajar, jugar a domicilio. No toca ello este sábado por la tarde (18:30 horas).

Instante donde Héctor Fort sufre la lesión en el hombro izquierdo. / Matías Segarra

El Elche ha pasado la Navidad recordando todos los buenos momentos vividos en 2025. Aquella goleada a Las Palmas para iniciar el año, las bengalas de Sarabia, la recuperación tras caer en casa contra el Levante, los goles de Sory y Mourad al Málaga, el ascenso en A Coruña, la fiesta; las fiestas, mejor dicho, el orgullo de mirar a la cara a Barça y Madrid, de hacerles sufrir, aunque no les ganes. Ahora toca seguir la historia. Porque el fútbol no espera a nadie. Ni al que gana ni al que pierde. Ni al que disfruta ni al que sufre.

La única mala noticia en estas fechas fue la confirmación de la lesión de Héctor Fort, que será baja para unos tres meses y que, por lo tanto, no estará disponible para medirse al Villarreal. Tampoco lo estarán ni André Silva, que sigue sin recuperarse de sus dolencias, ni Redondo, sancionado. John, por su parte, es seria duda. Entre los candidatos a dar un paso adelante está Martim Neto, el último goleador de 2025. Ahora se busca al primero de 2026. Viendo los últimos compromisos como local del Elche (3-0 al Girona y 4-0 al Rayo) se esperan goles.

Tres derrotas seguidas

El Villarreal, por su parte, arranca el año con la intención de volver a la senda de la victoria tras cerrar 2025 con tres derrotas entre Champions, Copa y liga. Antes de estos borrones, la campaña grogueta estaba siendo magnífica.

VILLARREAL (CASTELLÓN), 21/12/2025.- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, este domingo, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que disputan Villarreal CF y el FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

El equipo castellonense ha regresado estos días al trabajo con la buena noticia de la recuperación de Foyth, Pedraza y Mouriño, que se perdieron el cierre de 2025 por lesión, aunque no está claro aún si Marcelino usará a los tres. El técnico asturiano mantiene las bajas de Logan Costa y Kambwala, lesionados de larga duración, a los que esta jornada se suma Thomas Partey y los sancionados Buchanan y Renato Veiga.

Pape Gueye e Ilias Akhomach, que están en la Copa África, siguen sin estar disponibles. Esta semana, además, ha salido del club Adrià Altimira y se espera que en breve se confirme la marcha de Manor Solomon.