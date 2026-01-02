Sarabia y su agradecimiento a Marcelino: "Es uno de los mejores de la historia..."

Este sábado, en el Elche-Villarreal, habrá otro de esos duelos de pizarra que el entrenador franjiverde, Eder Sarabia, tiene ganas de afrontar. Enfrente tendrá el método de Marcelino García Toral, del que aprendió en su día, pese a no pertenecer al ideario futbolístico principal del vasco.

En la previa del encuentro está previsto que ambos entrenadores se crucen mensajes de elogio. El franjiverde lo ha hecho hasta en tres ocasiones en su comparecencia matutina, para rematar siempre con una idea básica: para él, Marcelino es uno de los mejores de la historia. El asturiano seguramente responderá este viernes por la tarde.

Eder Sarabia observa el partido desde su área técnica. / Matías Segarra

"Solo tengo palabras de agradecimiento. En mi etapa allí aprendí mucho en lo futbolístico, quizás en cosas que no eran tanto de mi modelo, pero me permitió mejorar muchísimo", comenzó Sarabia, que luego se emocionó al continuar. "En lo personal... El día que me destituyeron fue la primera persona que se quiso tomar un café conmigo. Todo lo que ha hecho en el fútbol, en el Athletic... Es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español", remató.

Con pasado en los otros clubes

Sarabia y Marcelino coincidieron durante la primera etapa del asturiano al frente del Villarreal, en la que el ahora preparador franjiverde trabajó en la cantera grogueta durante tres años. Hay que recordar que la visita al Martínez Valero también será emotiva para García Toral, que se retiró como futbolista, antes de tiempo por las lesiones, en la ciudad de las palmeras, donde jugó entre 1992 y 1994.

Sarabia, en una imagen de su etapa en la cantera del Villarreal / E.S.

Enfrentamientos con Marcelino

Este sábado será la primera vez que Sarabia se enfrente a un equipo de Marcelino como primer entrenador. Siendo ayudante de Quique Setién lo hizo con Las Palmas y Betis en ocho ocasiones, cuando el asturiano entrenaba a Villarreal y Valencia, con un balance favorable a este: ganó cuatro veces, empataron tres y Sarabia solo se impuso en una ocasión, por la mínima con los canarios en Villarreal, en 2016.

Pedro Bigas, ahora capitán del Elche, jugó aquel encuentro a las órdenes de su ahora entrenador. Como curiosidad añadida habría que añadir que el debut de Sarabia en Primera División en un cuerpo técnico fue contra el Villarreal de Marcelino, el 25 de octubre de 2015, en un partido que acabó sin goles con Las Palmas ejerciendo de local.