El 1x1 franjiverde del Elche 1-3 Villarreal: Un gran Febas no evita la primera derrota del año

Arrancó el año para el Elche y lo hizo de la peor manera posible. La franja cayó en el Martínez Valero por primera vez esta temporada mostrando dos caras, una irreconocible en la primera mitad y otra mucho más correcta y solvente. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:

5,5 Iñaki Peña, Portero Superado Poco pudo hacer en los dos primeros tantos visitantes, pues los remates fueron ajustados e imposibles para el guardameta franjiverde. Luego salvó a los suyos en varias ocasiones, pero en el tercer gol del Villarreal quizás pudo hacer algo más.

7 Pedro Bigas, Defensa Capitán El Elche empezó sufriendo, al igual que Bigas, pero con el paso de los minutos, la franja creció y el capitán también. Ordenó a sus compañeros durante todo el partido y terminó firmando un encuentro correcto. Tan grande fue su insistencia que rozó el gol en la primera mitad, pero no fue suficiente.

6 Víctor Chust García, Defensa Blando Lastraron los malos primeros minutos, pero el partido mejoró con el transcurso del mismo. Se convirtió en un central mucho más fiable y por momentos no permitió a los delanteros del submarino amarillo pensar. Sin embargo, estuvo muy blando en el tercer gol visitante que terminó de decantar el choque.

5 David Affengruber, Defensa Precipitado No tuvo su mejor día el austriaco. Con el balón en los pies no estuvo lo fiable que viene siendo habitual y en los cortes, más blando de lo normal. En los primeros minutos se le vio superado, sin embarbo, dejó alguna pincelada del nivel que atesora.

6 Álvaro Núñez, Defensa Insitente El bilbaíno trató de ayudar a los suyos con internadas por la banda derecha, pero sufrio muchísimo a lo largo del partido. En defensa estuvo a un nivel más bajo que el resto de temporada, sobre todo en los primeros minutos del partido, luego creció y tuvo más participación.

7 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Maduro No pudo lucir como viene acostumbrando, ya que el planteamiento del Villareal no fue favorable para el juego del maño. Arrancó muy mal el partido, pero lo terminó mucho mejor. Creció a lo largo de los minutos, pero no tuvo su mejor actuación.

8,5 Aleix Febas, Centrocampista Líder No arrancó nada bien el partido, pero, poco a poco, empezó a coger responsabilidades y asumió galones. Aguantó el balón para que Martím Neto pudiese definir en el gol franjiverde y volvió a firmar una gran actuación. Ocupa muchísimos metros y otro día más, fue el mejor. Es imposible robarle el balón sin falta

8 Martim Neto, Centrocampista Goleador El portugúes empezó más impreciso de lo habitual, pero atesora una calidad tremenda. El primer gol franjiverde es una obra de arte suya en la que se gira a las mil maravillas y cruza el balón desde fuera del área. Tuvo en su cabeza el empate en la primera mitad, pero perdonó cuando tenía el gol a placer. Gran partido el suyo.

6 Germán Valera, Centrocampista Peleón Siempre es el que más lo intenta, pero la fortuna, ante el Villarreal, no estuvo de su lado. No dejó de correr en ningún instante y fue un martirio para la defensa visitante, pero no le salieron las cosas. Saltaron chispas entre el murciano y Mouriño durante todo el partido.

4,5 Rafael Mir, Delantero Perdido Sigue sin recuperar su mejor nivel y ante el Villarreal se le vio perdido y sobrepasado. Luchó por entrar en juego y estuvo intenso en la presión, pero está muy lejos del Rafa Mir de principio de temporada. Se le resistió el gol y no tuvo grandes oportunidades.

6 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Solitario Lo intentó durante todo el partido y luchó muchísimo en la presión, pero no tuvo un partido fácil. No pudo lucir con el balón en los pies y tampoco pudo dejar destellos de su calidad. Es un grandísimo futbolista, pero no tuvo su mejor día.

6 Bambo Diaby, Defensa De vuelta Reapareció en liga tras no disputar minutos desde la sexta jornada y pese al tercer gol del Villarreal, no lo hizo nada mal. Sustituyó a un affengruber que sufrió muchísimo.

5,5 Grady Diangana, Centrocampista Vertical Entró en el minuto 70 por Marc Aguado con el objetivo de aportar juego ofensivo. El tercer gol del Villarreal desniveló la balanza y poco pudo hacer el congoleño, pero su protagonismo no fue muy elevado.

5 Adam Boayar, Delantero Fugaz El canterano franjiverde tuvo un paso fugaz por el partido y en los últimos minutos no tuvo tiempo para marcar diferencias.

5 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Pobre Entró al partido en los minutos finales en busca de dejar alguna pincelada de su calidad, pero no pudo tener apenas incidencia. Está lejos del nivel que demostró a principio de temporada, tampoco está teniendo las mismas oportunidades.