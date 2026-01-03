Eder Sarabia, entrenador del Elche: "Estoy orgulloso de los jugadores"

Arrancó el Elche el año 2026 con derrota y tras el pitido final, Eder Sarabia no ha querido quitarle mérito al Villarreal y a su plan de partido. "En los primeros quince minutos ha pasado lo que ellos querían, en dos situaciones nos han hecho daño. Eso nos ha lastrado, aun así, luego hemos hecho treinta minutos maravillosos. En la segunda parte nos ha costado un poco más, no hemos podido encontrar situaciones claras y con el paso del tiempo estábamos expuestos a algún contragolpe. Nadie se puede sorprender del partido y de lo que ha pasado", declaraba Eder Sarabia.

Tras 238 sin perder en el Martínez Valero, la espera llegó a su fin y la franja volvió a caer en casa. Sobre esto, el técnico ha opinado lo siguiente. "La última vez que perdimos aquí fue ante el Levante y puedo buscar muchas similitudes entre los dos partidos. Hemos llevado el peso del partido y han tenido muchísimo mérito los treinta minutos donde más hemos dominado".

"Todos los partidos no son iguales, ni en lo táctico ni en lo estratégico. Hoy era un partido para tener más calma, por momentos daba la sensación de que nosotros teníamos el balón, pero ellos estaban más cómodos. Ha sido un partido bonito, nos ha costado el inicio, pero tenemos que quedarnos con el valor de lo que se está haciendo y de como se ha repuesto el equipo. Nos duele perder la imbatibilidad, pero la línea es la que es", opinaba.

Eder Sarabia rie con Marcelino García Toral en la previa del encuentro. / Áxel Álvarez

En la segunda mitad, el Elche tuvo mucha posesión, pero faltó peligro. Tras ser preguntado sobre si faltó banquillo por todas las bajas que tiene el equipo, Sarabia ha declarado que "cuando estamos todos somos más fuertes, pero no creo que nos haya faltado banquillo, le doy mucho mérito al Villarreal".

"Uno de los propósitos que me he hecho este año es gestionar mejor el tema de los árbitros. Si lo hubiésemos hecho mejor en los primeros quince minutos estaríamos hablando de otras cosas. El propósito es centrarme en lo que puedo controlar", apuntillaba.

Ante el Villarreal, David Affengruber no tuvo su mejor día y en la segunda mitad fue sustituido por Bambo Diaby. "Estaba con fiebre y se encontraba mal, en el descanso nos lo ha comentado. Ha hecho el esfuerzo de aguantar un poco más hasta que terminasen de calentar las alternativas, por eso ha sido el cambio, ha sido un tema más de enfermedad", explicaba.

"Lo que esta derrota supone depende de como sepamos digerir esto y depende lo rigurosos que seamos en el análisis. Hemos perdido el primer partido ante un gran equipo y ahora debemos tener el reto de subir nuestro nivel colectivamente. Se verá en los próximos entrenamientos y en los próximos partidos, ya le he dicho a los jugadores que estoy orgulloso. Tenemos margen de mejora y nuestro objetivo es ser mejor cada día porque eso nos hará ganar más partidos", sentenciaba Eder Sarabia.